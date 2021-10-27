Кулеба полетит к Блинкену – возобновлять работу комиссии стратегического партнерства с США
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба полетит в Вашингтон на встречу с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Будет возобновляться работа комиссии стратегического партнерства с США, сообщил руководитель МИД на брифинге.
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По словам Кулебы, дата заседания комиссии определена – Украина вскоре ее анонсирует вместе с США.
"Заседание пройдет в Вашингтоне. Это будет мой визит к Блинкену. Но я не полечу один, поскольку речь идет о заседании комиссии. Это будет очень серьезный и сложный визит. Полетят представители разных министерств и ведомств. Я не буду единственным членом правительства", – сказал Кулеба.
Глава МИД заявил, что сейчас заканчивается работа над хартией стратегического партнерства Украины и США, которую президенты Владимир Зеленский и Джо Байден поручили утвердить на заседании комиссии.
- В преддверии встречи Зеленского и Байдена в Белом доме сообщили, что США и Украина возобновят работу комиссии по стратегическому партнерству. Комиссия, устав которой был написан в 2008 году, не собиралась последние три года.
- По итогам встречи с Байденом Зеленский заявил, что у них был "нормальный мужской разговор", и не было никакого негатива к Украине. Президент не услышал от американского коллеги конкретики со сроками вступления Украины в НАТО, а также предложил США несколько вариантов участия в переговорах по Донбассу.
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