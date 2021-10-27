Кулеба полетит к Блинкену – возобновлять работу комиссии стратегического партнерства с США

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба полетит в Вашингтон на встречу с главой Госдепа Энтони Блинкеном. Будет возобновляться работа комиссии стратегического партнерства с США, сообщил руководитель МИД на брифинге.

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По словам Кулебы, дата заседания комиссии определена – Украина вскоре ее анонсирует вместе с США.

"Заседание пройдет в Вашингтоне. Это будет мой визит к Блинкену. Но я не полечу один, поскольку речь идет о заседании комиссии. Это будет очень серьезный и сложный визит. Полетят представители разных министерств и ведомств. Я не буду единственным членом правительства", – сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что сейчас заканчивается работа над хартией стратегического партнерства Украины и США, которую президенты Владимир Зеленский и Джо Байден поручили утвердить на заседании комиссии.

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Марк Сировой

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