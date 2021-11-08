UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Офисе президента признали усиление "специфических" войск РФ у границ Украины

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 19:00
В Офисе президента признали усиление
Сергей Никифоров (Фото: пресс-служба Офиса президента)

В Офисе президента сообщили, что Россия усиливает "специфические группировки войск" у границ с Украиной, но о конкретных целях РФ выводы сейчас делать преждевременно. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"РФ давно держит у границ Украины специфические группировки войск. Их характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении", – сказал он.

По словам Никифорова, эти войска "под прицелом" украинских спецслужб и спецслужб партнеров.

"Разведчики заметили, что там происходят определенные изменения – не настолько количественные, насколько качественные. Продолжается определенное усиление. Именно эти изменения стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ. Но выводы о конкретных целях РФ и возможного развития событий на границе сейчас делать преждевременно", – отметил пресс-секретарь президента.

Он сказал, что у Украины налажена коммуникация с партнерами, "и мы готовы реагировать на любой сценарий".

  • По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных. В Пентагоне пока ничего откровенно агрессивного не видят. Кремль отказывается прояснять ситуацию.
  • Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что нынешнее движение российских войск у границы – типичное для российско-украинской войны, а "больших новостей, чем сейчас" стоит ожидать в декабре и январе.
  • 7 ноября Никифоров заявил, что у Минобороны нет информации о наращивании российских войск у границы Украины, но остается открытым вопрос, зачем СМИ США распространяют такие данные. 



Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Никифоров Россия границы офис президента
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 