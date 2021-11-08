В Офисе президента признали усиление "специфических" войск РФ у границ Украины

В Офисе президента сообщили, что Россия усиливает "специфические группировки войск" у границ с Украиной, но о конкретных целях РФ выводы сейчас делать преждевременно. Об этом на брифинге сказал пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.

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"РФ давно держит у границ Украины специфические группировки войск. Их характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении", – сказал он.

По словам Никифорова, эти войска "под прицелом" украинских спецслужб и спецслужб партнеров.

"Разведчики заметили, что там происходят определенные изменения – не настолько количественные, насколько качественные. Продолжается определенное усиление. Именно эти изменения стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ. Но выводы о конкретных целях РФ и возможного развития событий на границе сейчас делать преждевременно", – отметил пресс-секретарь президента.

Он сказал, что у Украины налажена коммуникация с партнерами, "и мы готовы реагировать на любой сценарий".

30 октября 2021-го The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск.

По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных. В Пентагоне пока ничего откровенно агрессивного не видят. Кремль отказывается прояснять ситуацию.

Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что нынешнее движение российских войск у границы – типичное для российско-украинской войны, а "больших новостей, чем сейчас" стоит ожидать в декабре и январе.

7 ноября Никифоров заявил, что у Минобороны нет информации о наращивании российских войск у границы Украины, но остается открытым вопрос, зачем СМИ США распространяют такие данные.







Вадим Ребрина

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