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Пентагон о российских войсках у границ Украины: Ничего откровенно агрессивного

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2021, 19:03
Пентагон о российских войсках у границ Украины: Ничего откровенно агрессивного - Фото
Марк Милли (Фото:EPA)

Пентагон следит за активностью российских войск возле украинской границы, но пока не видит в этом "проявление агрессии". Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сообщил во время форума по безопасности в Колорадо.

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Милли отметил, что США наблюдают за значительным перемещением войск РФ на границе с Украиной.

"Ничего откровенно агрессивного. Мы уже видели подобное раньше", – сказал он, напоминая о событиях в апреле 2021-го, когда РФ перебросила войска и военную технику к восточной границе Украины и в Крым. По его словам, тогда на границе находились 50 000 российских военных. По данным Украины, речь шла об около 100 000 военнослужащих РФ.

При этом, по словам Милли, Пентагон пока не может оценить ситуацию.

"Что это значит, мы пока не знаем, слишком рано говорить. Мы продолжаем следить, используя все свои возможности", — отметил он.

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Елизавета Кумбер
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пентагон Донбасс граница российская агрессия войска Марк Милли
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