Пентагон о российских войсках у границ Украины: Ничего откровенно агрессивного
Пентагон следит за активностью российских войск возле украинской границы, но пока не видит в этом "проявление агрессии". Об этом глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли сообщил во время форума по безопасности в Колорадо.
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Милли отметил, что США наблюдают за значительным перемещением войск РФ на границе с Украиной.
"Ничего откровенно агрессивного. Мы уже видели подобное раньше", – сказал он, напоминая о событиях в апреле 2021-го, когда РФ перебросила войска и военную технику к восточной границе Украины и в Крым. По его словам, тогда на границе находились 50 000 российских военных. По данным Украины, речь шла об около 100 000 военнослужащих РФ.
При этом, по словам Милли, Пентагон пока не может оценить ситуацию.
"Что это значит, мы пока не знаем, слишком рано говорить. Мы продолжаем следить, используя все свои возможности", — отметил он.
- Весной 2021-го РФ сосредоточила около 100 000 военных и технику вдоль границы с Украиной и в Крыму. 22 апреля Кремль объявил об "отводе войск к местам постоянной дислокации", однако значительная их часть осталась у границ Украины.
- 30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.
- Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск.
- По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных.
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