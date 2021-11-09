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Нормандский формат. В МИД Франции обвинили Лаврова во лжи

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 23:31
Нормандский формат. В МИД Франции обвинили Лаврова во лжи - Фото
Министр иностранных дел России Сергей Лавров (фото — пресс-служба МИД РФ)

В Министерстве иностранных дел Франции обвинили во лжи министра иностранных дел России Сергея Лаврова, который накануне заявил, что ни Париж, ни Берлин не ответили на предложения Москвы относительно встречи в нормандском формате. Об этом сообщает Reuters.

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В МИД Франции заявили, что Россия отказалась от проведения встречи в нормандском формате с Францией, Украиной и Германией на уровне министров для обсуждения конфликта на Донбассе, и отрицают, что не ответили на предложения Москвы.

"Это неправда", – заявила официальный представитель МИД Анн-Клэр Лежандр, комментируя заявление России о том, что ни Париж, ни Берлин не ответили на предложения Кремля по проекту подготовительного заявления о такой встрече.

"Франция и Германия ответили на предложения России. Они предложили провести министерскую встречу в нормандском формате, от чего российский министр иностранных дел отказался", – объяснила спикер.

Вчера, 8 ноября, Лавров заявил, что Россия отказалась участвовать во встрече глав МИД нормандской четверки, которую Франция и Германия предлагали провести 11 ноября, в частности, из-за того, что Франция и Германия "не отреагировали на предложения РФ по встрече".

Последняя встреча в нормандском формате на уровне лидеров прошла в декабре 2019 года. Лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились провести новую встречу в 2020 году, но она так и не состоялась на высшем уровне. С этого времени переговоры проходят на уровне советников и представителей лидеров.

Наталия Медведева
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нормандский формат Донбасс Сергей Лавров
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