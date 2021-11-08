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МИД России отверг предложение Германии и Франции о встрече нормандской четверки

Цей матеріал також доступний українською
08.11.2021, 15:53
МИД России отверг предложение Германии и Франции о встрече нормандской четверки - Фото
Сергей Лавров (Фото: пресс-служба МИД РФ)

Россия отказалась участвовать во встрече глав МИД нормандской четверки, которую Франция и Германия предлагали провести 11 ноября. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров во время брифинга.

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Лавров заявил, что 29 октября глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан предлагал провести встречу 11 ноября в Париже в нормандском формате. Однако, по его словам, РФ отказалась принять в ней участие якобы из-за графика и из-за того, что Франция и Германия "не отреагировали на предложения РФ по встрече".

"Во-первых, мы ждем реакции на наши предложения по существу. Во-вторых, … у меня 11 ноября здесь очень плотная программа, включая визит министра иностранных дел одной из дружественных стран", – заявил Лавров.

LIGA.net обратилась за комментарием в МИД Украины.

Последняя встреча в нормандском формате на уровне лидеров прошла в декабре 2019 года. Лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились провести новую встречу в 2020 году, но она так и не состоялась на высшем уровне. С этого времени переговоры проходят на уровне советников и представителей лидеров.

Читайте также: Кулеба: Слова Лаврова – плевок в лицо Франции и Германии

Елизавета Кумбер
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Германия Донбасс франция Сергей Лавров нормандский формат
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