UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пресс-секретарь Зеленского: Продолжение работы нормандского формата – под большим вопросом

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2021, 15:55
Пресс-секретарь Зеленского: Продолжение работы нормандского формата – под большим вопросом - Фото
Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эмманюель Макрон, Владимир Путин (Фото: Charles Platiau/EPA)

Продолжение работы нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом. Об этом телеканалу Дом заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никофоров.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отвечая на вопрос об обсуждении темы экологии Донбассе в рамках НФ, Никифоров сказал: "У меня нет сейчас однозначного ответа. Сам НФ, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в НФ на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. Тут и политическая часть, политическая повестка НФ под большим вопросом, что уже говорить об экологии".

По его словам, пока ответа нет, хотя тему экологии он считает "очень правильной для обсуждения на высоких уровнях НФ".

Отмечается, что встреча в НФ не проводилась уже год – лидеры Украины, России, Франции и Германии в последний раз общались по видео в ноябре 2020-го. А до этого встречались в Париже в декабре 2019 года.

  • 28 июля Алексей Резников заявлял, что Россия отказывается от встречи на уровне глав МИД нормандской четверки.
  • 11 октября Зеленский сказал, что нормандский формат – единственная площадка для завершения войны на Донбассе.

Читайте также: Путин снова угрожает Украине. Разведка и военные объясняют, зачем это Москве

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война на Донбассе Сергей Никифоров Владимир Зеленский нормандский формат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 