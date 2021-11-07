Пресс-секретарь Зеленского: Продолжение работы нормандского формата – под большим вопросом

Продолжение работы нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом. Об этом телеканалу Дом заявил пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Сергей Никофоров.

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Отвечая на вопрос об обсуждении темы экологии Донбассе в рамках НФ, Никифоров сказал: "У меня нет сейчас однозначного ответа. Сам НФ, его продолжение — под большим вопросом. Никак не могут договориться по следующему саммиту в НФ на высшем уровне, даже министры пока не встречаются. Тут и политическая часть, политическая повестка НФ под большим вопросом, что уже говорить об экологии".

По его словам, пока ответа нет, хотя тему экологии он считает "очень правильной для обсуждения на высоких уровнях НФ".

Отмечается, что встреча в НФ не проводилась уже год – лидеры Украины, России, Франции и Германии в последний раз общались по видео в ноябре 2020-го. А до этого встречались в Париже в декабре 2019 года.

28 июля Алексей Резников заявлял, что Россия отказывается от встречи на уровне глав МИД нормандской четверки.

11 октября Зеленский сказал, что нормандский формат – единственная площадка для завершения войны на Донбассе.

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Владислав Сердюк

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