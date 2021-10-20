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Кулеба: Слова Лаврова – плевок в лицо Франции и Германии

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2021, 12:40
Кулеба: Слова Лаврова – плевок в лицо Франции и Германии - Фото
Сергей Лавров (фото - ЕРА)

Плевком в лицо Франции и Германии назвал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова об инициативах Украины по урегулированию российско-украинского конфликта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил сегодня на брифинге.

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Кулеба отметил, что не хотел комментировать "маловразумительные заявления Сергея Лаврова", но решил, что "один раз можно потратить минуту и прокомментировать". По словам Кулебы, вчера, 19 октября, Лавров назвал инициативы Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта "потоком сознания".

Кулеба напомнил, что президент России Владимир Путин пообещал проведение встречи глав МИД нормандского формата во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Кулебы, он и его французский и немецкая коллеги готовы ко встрече и настроены конструктивно.

"А Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером (Марией Захаровой – ред.) в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова – это просто плевок в лицо Франции и Германии" , – считает Кулеба.

Глава МИД отметил, что, несмотря на договоренность лидеров, от российского МИД до сих пор нет сигналов о готовности к встрече министров. Кулеба призвал Лаврова согласиться на проведение встречи и сесть за стол переговоров.

Денис Юдин
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Сергей Лавров нормандский формат дмитрий кулеба
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