Кулеба: Слова Лаврова – плевок в лицо Франции и Германии
Плевком в лицо Франции и Германии назвал заявление главы российского МИД Сергея Лаврова об инициативах Украины по урегулированию российско-украинского конфликта министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он заявил сегодня на брифинге.
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Кулеба отметил, что не хотел комментировать "маловразумительные заявления Сергея Лаврова", но решил, что "один раз можно потратить минуту и прокомментировать". По словам Кулебы, вчера, 19 октября, Лавров назвал инициативы Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта "потоком сознания".
Кулеба напомнил, что президент России Владимир Путин пообещал проведение встречи глав МИД нормандского формата во время разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель. По словам Кулебы, он и его французский и немецкая коллеги готовы ко встрече и настроены конструктивно.
"А Сергей Лавров, к сожалению, показывает, что он настроен не на конструктивный разговор министров, а на соревнования со своим собственным спикером (Марией Захаровой – ред.) в словесной эквилибристике. Поэтому слова Лаврова – это просто плевок в лицо Франции и Германии" , – считает Кулеба.
Глава МИД отметил, что, несмотря на договоренность лидеров, от российского МИД до сих пор нет сигналов о готовности к встрече министров. Кулеба призвал Лаврова согласиться на проведение встречи и сесть за стол переговоров.
- 28 сентября 2021 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина выступает за проведение встречи в нормандском формате до окончания каденции Меркель.
- 11 октября президент Владимир Зеленский поговорил с Меркель и Макроном. В тот же день европейские лидеры провели разговор и с Путиным.
- В Кремле после этого заявили, что главы МИД будут вести дело к проведению встречи на своем уровне в нормандском формате.
- 13 октября Кулеба заявил, что готов ко встрече в нормандском формате, но в России ее всячески избегают.
- В тот же день в Германии сообщили, что встреча глав МИД в нормандском формате должна состояться как можно скорее.
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