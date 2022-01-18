Эрдоган: Я не считаю вторжение России реалистичным, Украина – сильная страна
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает реалистичным сценарий нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает Daily Sabakh.
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"Я не считаю вторжение России в Украину реалистичным подходом. Потому что Украина не рядовая страна. Украина – сильная страна", – заявил он.
Эрдоган сказал, что война не должна использоваться в политике. Однако подчеркнул: это не сработает, если кто-то вместо аргументов грозит оккупацией земель.
Президент Турции считает, что необходимо разговаривать по этому вопросу с лидером России Владимиром Путиным.
Вчера подобную оценку ситуации высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Массированная атака на Украину – не самый вероятный сценарий", – сказал он на заседании комитета Европарламента по международным делам.
- В конце ноября 2021-го Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.
- На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
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