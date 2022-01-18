Эрдоган: Я не считаю вторжение России реалистичным, Украина – сильная страна

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не считает реалистичным сценарий нового вторжения России в Украину. Об этом сообщает Daily Sabakh.

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"Я не считаю вторжение России в Украину реалистичным подходом. Потому что Украина не рядовая страна. Украина – сильная страна", – заявил он.

Эрдоган сказал, что война не должна использоваться в политике. Однако подчеркнул: это не сработает, если кто-то вместо аргументов грозит оккупацией земель.

Президент Турции считает, что необходимо разговаривать по этому вопросу с лидером России Владимиром Путиным.

Вчера подобную оценку ситуации высказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Массированная атака на Украину – не самый вероятный сценарий", – сказал он на заседании комитета Европарламента по международным делам.

В конце ноября 2021-го Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.

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Марк Сировой

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