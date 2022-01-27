UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган предупреждает Россию против вторжения и снова предлагает посредничество

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2022, 09:55
Эрдоган предупреждает Россию против вторжения и снова предлагает посредничество - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото - EPA)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предлагает свое посредничество для снижения российской военной эскалации на границах Украины. "Турция готова организовать у себя встречу лидеров России и Украины с целью открыть путь к восстановлению атмосферы мира", – цитирует его Anadolu.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эрдоган надеется, что Россия не прибегнет "к вооруженному нападению и оккупации Украины". Он подчеркивает, что "такой шаг не может быть рациональным для России и нашего региона в целом".

Президент Турции также сообщил, что пригласил лидера РФ Владимира Путина посетить Турцию, но дата этого визита пока не определена.

18 января Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".

В начале февраля Эрдоган планирует приехать в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России Владимир Зеленский владимир путин Турция реджеп тайип эрдоган посредничество
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 