Эрдоган предупреждает Россию против вторжения и снова предлагает посредничество

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган снова предлагает свое посредничество для снижения российской военной эскалации на границах Украины. "Турция готова организовать у себя встречу лидеров России и Украины с целью открыть путь к восстановлению атмосферы мира", – цитирует его Anadolu.

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Эрдоган надеется, что Россия не прибегнет "к вооруженному нападению и оккупации Украины". Он подчеркивает, что "такой шаг не может быть рациональным для России и нашего региона в целом".

Президент Турции также сообщил, что пригласил лидера РФ Владимира Путина посетить Турцию, но дата этого визита пока не определена.

18 января Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".

В начале февраля Эрдоган планирует приехать в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В конце ноября 2021 года Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.

Сергей Бережной

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