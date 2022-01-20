Эрдоган едет в Киев. Он рассчитывает организовать личную встречу Зеленского с Путиным
Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале февраля приедет в Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также рассчитывает организовать личную встречу Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. Об этом сообщает Анадолу.
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Эрдоган заявил, что отношения между Россией и Украиной "развиваются в неправильном направлении".
"Турция стремится к тому, чтобы в регионе воцарился мир и не происходило негативных процессов", – сказал президент Турции на совместной пресс-конференции с коллегой из Сальвадора Найибом Букеле в Анкаре.
По его словам, Турция рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу президентов Путина и Зеленского.
Эрдоган также сообщил, что анонсированный ранее его визит в Украину состоится в начале февраля.
"Мы придаем большое значение как визиту господина Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. Я совершу визит в Украину в начале следующего месяца", – сказал турецкий лидер.
Ранее Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".
- В конце ноября 2021-го Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.
- На прошлой неделе на переговорах с США, НАТО и в ОБСЕ Россия получила отказ на ее требование не брать Украину в НАТО.
- После этого в Белом доме заявили, что РФ ищет повод для вторжения в Украину и для этого может сама атаковать боевиков на Донбассе "под чужим флагом".
- 19 января Эрдоган предложил Зеленскому и Путину приехать на переговоры в Турцию.
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