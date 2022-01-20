Эрдоган едет в Киев. Он рассчитывает организовать личную встречу Зеленского с Путиным

Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале февраля приедет в Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также рассчитывает организовать личную встречу Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. Об этом сообщает Анадолу.

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Эрдоган заявил, что отношения между Россией и Украиной "развиваются в неправильном направлении".

"Турция стремится к тому, чтобы в регионе воцарился мир и не происходило негативных процессов", – сказал президент Турции на совместной пресс-конференции с коллегой из Сальвадора Найибом Букеле в Анкаре.

По его словам, Турция рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу президентов Путина и Зеленского.

Эрдоган также сообщил, что анонсированный ранее его визит в Украину состоится в начале февраля.

"Мы придаем большое значение как визиту господина Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. Я совершу визит в Украину в начале следующего месяца", – сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".

В конце ноября 2021-го Эрдоган предлагал посредничество Украине и России, но Кремль отказался.

Вадим Ребрина

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