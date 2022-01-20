UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Эрдоган едет в Киев. Он рассчитывает организовать личную встречу Зеленского с Путиным

Цей матеріал також доступний українською
20.01.2022, 20:14
Эрдоган едет в Киев. Он рассчитывает организовать личную встречу Зеленского с Путиным - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Президент Турции Реджеп Эрдоган в начале февраля приедет в Украину, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также рассчитывает организовать личную встречу Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Турции. Об этом сообщает Анадолу.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Эрдоган заявил, что отношения между Россией и Украиной "развиваются в неправильном направлении".

"Турция стремится к тому, чтобы в регионе воцарился мир и не происходило негативных процессов", – сказал президент Турции на совместной пресс-конференции с коллегой из Сальвадора Найибом Букеле в Анкаре.

По его словам, Турция рассчитывает в ближайшее время организовать личную встречу президентов Путина и Зеленского.

Эрдоган также сообщил, что анонсированный ранее его визит в Украину состоится в начале февраля.

"Мы придаем большое значение как визиту господина Путина в Турцию, так и моему визиту в Украину. Я совершу визит в Украину в начале следующего месяца", – сказал турецкий лидер.

Ранее Эрдоган заявил, что "не считает вторжение России в Украину реалистичным подходом, потому что Украина – сильная страна".

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский владимир путин реджеп эрдоган
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 