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"Варвары XXI столетия". РФ уничтожила или повредила более 200 школ, 1500 домов — Подоляк

Цей матеріал також доступний українською
07.03.2022, 15:24
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Российские оккупанты за 11 дней войны повредили или уничтожили 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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Совсем без света, воды, тепла находятся более 900 украинских населенных пунктов.

"Варвары XXI столетия. Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но чудесно умеет убивать мирных граждан", – отметил Подоляк.

  • Сегодня украинская делегация вылетела на третий раунд переговоров с представителями страны-оккупанта России. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.
  • Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны России против Украины. Вот его итоги. Второй раунд прошел 3 марта.

Читайте также: Сводка от Генштаба. Какая ситуация с вторжением России в Украину на 12:00

Валерия Кондратова
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война с россией михаил подоляк
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