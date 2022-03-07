"Варвары XXI столетия". РФ уничтожила или повредила более 200 школ, 1500 домов — Подоляк

Российские оккупанты за 11 дней войны повредили или уничтожили 202 школы, 34 больницы, более 1500 жилых домов, включая многоквартирные. Об этом в своем Twitter написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Совсем без света, воды, тепла находятся более 900 украинских населенных пунктов.

"Варвары XXI столетия. Армия РФ не умеет воевать против других армий. Но чудесно умеет убивать мирных граждан", – отметил Подоляк.

Сегодня украинская делегация вылетела на третий раунд переговоров с представителями страны-оккупанта России. Начало встречи запланировано на 16:00 по киевскому времени.

Первый раунд переговоров состоялся 28 февраля, на пятый день полномасштабной войны России против Украины. Вот его итоги. Второй раунд прошел 3 марта.

Читайте также: Сводка от Генштаба. Какая ситуация с вторжением России в Украину на 12:00

Валерия Кондратова

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.