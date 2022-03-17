Кремль отказывается выполнять решение Международного суда ООН

Россия не намерена выполнять требования Международного суда ООН в Гааге и прекращать вторжение в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщают российские пропагандистские ресурсы.

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Песков сказал, что "Россия не сможет принять во внимание решение Международного суда" относительно российского вторжения в Украину.

16 марта Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине, начатые якобы для предотвращения "геноцида" на временно оккупированных территориях Донбасса.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что этим решением суд в Гааге констатировал факт безосновательного и неспровоцированного вторжения РФ.

Сергей Бережной

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