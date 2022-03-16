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На самом высоком юридическом уровне признан факт вторжения РФ — Кулеба о решении суда ООН

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16.03.2022, 20:28

Международный суд ООН сегодняшним решением по иску Украины против России по делу о геноциде на самом высоком юридическом уровне констатировал факт вторжения РФ и определил, что безосновательная агрессия России должна немедленно прекратиться. Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По его словам, это именно то, что требовала Украина. "Мы получили все, что просили", – написал министр.

Он объяснил, почему это важно:

- на самом высоком юридическом уровне констатирован факт вторжения России и определено, что безосновательная агрессия России должна прекратиться;

- суд не нашел никаких доказательств утверждений России о геноциде на территории Украины;

- 13 судей поддержали решение, против были только двое (РФ и Китай), это мощный результат, придающий вес решению;

- решение Суда является юридически обязывающим, в соответствии с нормами международного права;

- решение станет точкой отсчета для других юридических и политических оценок российской агрессии.

"Украина здесь победила и требует от России немедленного выполнения приказа суда и прекращения агрессии", – написал Кулеба.

Он отметил, что привлечение к международной юридической ответственности занимает время, рассмотрение дела будет продолжено, но "ответственность России неизбежна".

На последней стадии рассмотрения дела будет решаться вопрос репараций, сообщил глава МИД. "Не сомневаюсь, что и здесь мы победим и в конце концов деньгами Россия также заплатит", – написал он.

  • Сегодня Международный суд ООН постановил, что Россия должна немедленно прекратить военные действия в Украине, начатые якобы для предотвращения "геноцида" на временно оккупированных территориях Донбасса.
Вадим Ребрина
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Россия война геноцид Международный суд ООН дмитрий кулеба
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