В Гааге пройдет конференция, чтобы приблизить расплату за военные преступления России

На этой неделе в Гааге состоится конференция для того, чтобы приблизить расплату за военные преступления России в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на брифинге в Украине.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В Гааге на этой неделе состоится специальная конференция, организованная Министерством иностранных дел, Европейской комиссией и Международным уголовным судом ООН. Это сделано для того, чтобы расплата за преступления против человечности, военные преступления стала ближе. Мы даем свой опыт и знания для того, чтобы действовать на местах", – сказал Рютте.

Премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что все, кто совершил военные преступления в Украине, не должны избежать правосудия.

11 июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Ирпень.

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.