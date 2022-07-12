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В Гааге пройдет конференция, чтобы приблизить расплату за военные преступления России

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 03:55
В Гааге пройдет конференция, чтобы приблизить расплату за военные преступления России - Фото
Марк Рютте (Фото: пресс-службы правительства Нидерландов)

На этой неделе в Гааге состоится конференция для того, чтобы приблизить расплату за военные преступления России в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на брифинге в Украине.

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"В Гааге на этой неделе состоится специальная конференция, организованная Министерством иностранных дел, Европейской комиссией и Международным уголовным судом ООН. Это сделано для того, чтобы расплата за преступления против человечности, военные преступления стала ближе. Мы даем свой опыт и знания для того, чтобы действовать на местах", – сказал Рютте.

Премьер-министр Нидерландов подчеркнул, что все, кто совершил военные преступления в Украине, не должны избежать правосудия.

  • 11 июля премьер-министр Нидерландов Марк Рютте посетил Ирпень.
Наталия Медведева
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военные преступления марк рютте
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