Премьер Нидерландов увидел Ирпень: Вот причина, почему мы помогаем Украине
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в понедельник приехал в Украину. Свой визит он начал с посещения пригородов Киева, сильно пострадавших во время весенней атаки российских войск, в частности Ирпеня.
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"Конечно, мы все видели фотографии, но стоять здесь самому... Полная противоположность цивилизации, порядочности. То, что одна страна вторгается в другую и приводит к такому массовому хаосу. Так много людей погибло. Это действительно ужасно", — цитирует Рютте нидерландское издание Nos.
Премьер Нидерландов впервые после начала полномасштабного вторжения приехал в Украину. В мае в Украине был министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра.
Рютте приехал в Украину, чтобы продемонстрировать поддержку украинскому народу.
"А также сказать Нидерландам: есть причина, по которой мы помогаем Украине. И есть причина, по которой мы готовы принять последствия в Нидерландах: рост цен, более высокая стоимость энергоресурсов. И увидеть эту причину можно здесь", — сказал Рютте, показывая на разрушенный россиянами многоквартирный дом в Ирпене.
Мэр Ирпеня Александр Маркушин заявил, что попросил Рютте помочь в восстановлении города.
"Только что общался с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, который в рамках рабочего визита в Украину посетил Ирпень. Передал ему презентации разрушений нашего города и попросил помощи его страны в восстановлении разрушенного жилья ирпенчан, наших школ и детсадов", — написал городской голова в Telegram.
- Несколько недель назад премьер Нидерландов призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины.
- 19 апреля Рютте заявил, что Нидерланды отправляют Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику.
- От Нидерландов Украина получила три гаубицы PzH 2000 и должна получить еще три.
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