UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Премьер Нидерландов призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2022, 08:17
Премьер Нидерландов призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины - Фото
Марк Рютте (фото - ЕРА)

Нидерланды должны сделать все возможное, не переходя "красную черту", чтобы Украина победила в войне против России, и в процессе, возможно, народам Европы придется нести издержки, в том числе финансовые. Насчет этого предостерег после еженедельного заседания Совета министров нидерландский премьер Марк Рютте, пишет Telegraaf.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Его спросили, не становится ли народ Нидерландов "медленно, но верно все более вовлеченным в войну, которая необязательно его война".

Рютте отметил, что "мы делаем все возможное, чтобы Украина могла победить". По его словам, "красная черта" заключается в том, что НАТО не вступает в прямой конфликт с Россией, "но в остальном мы делаем все возможное с финансовой и военной поддержкой, а также с очень тяжелыми системами вооружений".

"Нидерланды в этом отношении [поставок тяжелых вооружений] заметно впереди. Это вновь подтвердилось на неделе. <...> Тяжелых систем не так много, но мы делаем это, потому что это и наша война. Если что-то пойдет не так и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности", – сказал премьер страны.

Читайте также: США приостановили план продажи Украине дронов Grey Eagle – Reuters

Рютте предупредил: важно, чтобы народ его страны был готов "нести издержки".

"Они также влияют и на наши кошельки. Но мы должны сделать это для нашей безопасности и нашей свободы", – подчеркнул он.

Позже во время пресс-конференции Рютте сказал: "Это не формально, что мы воюем с Россией, это не так. Но это практически и наша война. Украина должна победить, это действительно важно. В любом случае мы должны сделать все возможное, чтобы приблизить их к этой победе".

Нидерланды вместе с Германией отправят в Украину САУ Panzerhaubitze 2000. Их не так много, как хотелось бы, но Киев благодарен за любую помощь, заявил ранее глава Минобороны Резников.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой "натовского" калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности – 40 км, с активно-реактивным снарядом – свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд. Боекомплект – 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса – 55,3 т, экипаж – пять человек.

Читайте также: "Оно прибудет вовремя". Шольц уверен, что немецкое оружие поможет ВСУ в битве за Донбасс

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
агрессия России война поддержка марк рютте кризис военная помощь союзники
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 