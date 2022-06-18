Премьер Нидерландов призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины

Нидерланды должны сделать все возможное, не переходя "красную черту", чтобы Украина победила в войне против России, и в процессе, возможно, народам Европы придется нести издержки, в том числе финансовые. Насчет этого предостерег после еженедельного заседания Совета министров нидерландский премьер Марк Рютте, пишет Telegraaf.

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Его спросили, не становится ли народ Нидерландов "медленно, но верно все более вовлеченным в войну, которая необязательно его война".

Рютте отметил, что "мы делаем все возможное, чтобы Украина могла победить". По его словам, "красная черта" заключается в том, что НАТО не вступает в прямой конфликт с Россией, "но в остальном мы делаем все возможное с финансовой и военной поддержкой, а также с очень тяжелыми системами вооружений".

"Нидерланды в этом отношении [поставок тяжелых вооружений] заметно впереди. Это вновь подтвердилось на неделе. <...> Тяжелых систем не так много, но мы делаем это, потому что это и наша война. Если что-то пойдет не так и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности", – сказал премьер страны.

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Рютте предупредил: важно, чтобы народ его страны был готов "нести издержки".

"Они также влияют и на наши кошельки. Но мы должны сделать это для нашей безопасности и нашей свободы", – подчеркнул он.

Позже во время пресс-конференции Рютте сказал: "Это не формально, что мы воюем с Россией, это не так. Но это практически и наша война. Украина должна победить, это действительно важно. В любом случае мы должны сделать все возможное, чтобы приблизить их к этой победе".

Нидерланды вместе с Германией отправят в Украину САУ Panzerhaubitze 2000. Их не так много, как хотелось бы, но Киев благодарен за любую помощь, заявил ранее глава Минобороны Резников.

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой "натовского" калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе. Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности – 40 км, с активно-реактивным снарядом – свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или 10 за 56 секунд. Боекомплект – 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса – 55,3 т, экипаж – пять человек.

19 апреля Рютте заявил, что Нидерланды отправляют Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику.

13 июня президент Зеленский обговорил с Рютте увеличение военной помощи.

Украина неоднократно призывала Запад к передаче танков и самолетов, но Берлин против, как и Париж. Французский президент Макрон 17 июня подтвердил, что между членами НАТО есть договоренность не снабжать ВСУ такими вооружениями.

Замглавы Европарламента Барли заявила, что Украину нельзя поспешно брать в ЕС без всех проведенных реформ, чтобы не получить затем "новую Венгрию".

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Евгений Пилипенко

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