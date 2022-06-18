Премьер Нидерландов призвал сограждан приготовиться затянуть пояса для победы Украины
Нидерланды должны сделать все возможное, не переходя "красную черту", чтобы Украина победила в войне против России, и в процессе, возможно, народам Европы придется нести издержки, в том числе финансовые. Насчет этого предостерег после еженедельного заседания Совета министров нидерландский премьер Марк Рютте, пишет Telegraaf.
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Его спросили, не становится ли народ Нидерландов "медленно, но верно все более вовлеченным в войну, которая необязательно его война".
Рютте отметил, что "мы делаем все возможное, чтобы Украина могла победить". По его словам, "красная черта" заключается в том, что НАТО не вступает в прямой конфликт с Россией, "но в остальном мы делаем все возможное с финансовой и военной поддержкой, а также с очень тяжелыми системами вооружений".
"Нидерланды в этом отношении [поставок тяжелых вооружений] заметно впереди. Это вновь подтвердилось на неделе. <...> Тяжелых систем не так много, но мы делаем это, потому что это и наша война. Если что-то пойдет не так и мы позволим Путину оккупировать Украину, что дальше? На самом деле это прямая угроза нашей безопасности", – сказал премьер страны.
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Рютте предупредил: важно, чтобы народ его страны был готов "нести издержки".
"Они также влияют и на наши кошельки. Но мы должны сделать это для нашей безопасности и нашей свободы", – подчеркнул он.
Позже во время пресс-конференции Рютте сказал: "Это не формально, что мы воюем с Россией, это не так. Но это практически и наша война. Украина должна победить, это действительно важно. В любом случае мы должны сделать все возможное, чтобы приблизить их к этой победе".
Нидерланды вместе с Германией отправят в Украину САУ Panzerhaubitze 2000. Их не так много, как хотелось бы, но Киев благодарен за любую помощь, заявил ранее глава Минобороны Резников.
- 19 апреля Рютте заявил, что Нидерланды отправляют Украине тяжелое вооружение, в том числе бронетехнику.
- 13 июня президент Зеленский обговорил с Рютте увеличение военной помощи.
- Украина неоднократно призывала Запад к передаче танков и самолетов, но Берлин против, как и Париж. Французский президент Макрон 17 июня подтвердил, что между членами НАТО есть договоренность не снабжать ВСУ такими вооружениями.
- Замглавы Европарламента Барли заявила, что Украину нельзя поспешно брать в ЕС без всех проведенных реформ, чтобы не получить затем "новую Венгрию".
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