В США приостановили план по продаже Украине боевых беспилотников Grey Eagle – Reuters

Продажа беспилотников США MQ-1C Grey Eagle Украине приостановлена из-за опасений, что они могут попасть в руки российских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По словам двух источников, знакомых вопросом, план администрации Джо Байдена по продаже Украине четырех больших боевых беспилотников MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены ракетами Hellfire, был приостановлен.

Ранее Reuters со ссылкой на три источника писал, что план продажи был одобрен Белым домом.

Как отмечается, техническое возражение против продажи было выдвинуто в ходе более глубокой проверки Управлением по безопасности оборонных технологий Пентагона, которому поручено охранять дорогостоящие технологии от рук врага. По данным Reuters, возражение против экспорта беспилотников возникло из-за опасений, что радар и оборудование для наблюдения на беспилотниках могут создать угрозу безопасности США, если они попадут в руки России.

Источники сообщили, что это соображение было упущено из виду при первоначальном рассмотрении, но всплыло на встречах в Пентагоне в конце прошлой недели.

"Проверки технологической безопасности являются стандартной практикой для передачи оборонных статей США всем международным партнерам. Все дела рассматриваются индивидуально по существу", – заявила представитель Пентагона Сью Гоф.

Решение о продолжении сделки в настоящее время рассматривают вышестоящие инстанции в Пентагоне, но сроки принятия какого-либо решения неясны, сказал на условиях анонимности один из официальных лиц США.

Одним из решений, позволяющих продвинуть продажу вперед, была бы замена существующего радарного и сенсорного комплекта на что-то менее сложное, но на это могут уйти месяцы, сказал один из источников.

По словам людей, знакомых с процессом, четыре беспилотника Grey Eagle производства General Atomics изначально предназначались для армии США.

Согласно армейским бюджетным документам, Grey Eagle стоят $10 млн каждый.

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Наталия Медведева

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