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США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters

Цей матеріал також доступний українською
01.06.2022, 23:57
США готовы продать Украине боевые беспилотники Grey Eagle – Reuters - Фото
БПЛА Grey Eagle (фото: wiki.org)

Администрация Президента США Джо Байдена планирует продать Украине четыре боевых беспилотника MQ-1C Grey Eagle, оснащенные ракетами Hellfire. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией.  

Администрация Байдена намерена уведомить Конгресс о возможной продаже беспилотников Украине в ближайшие дни, после чего ожидается публичное заявление, сообщил официальный представитель США. 

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Grey Eagle – новейшие беспилотники, которые могут находиться в воздухе до 30 и более часов, в зависимости от миссии, и собирать огромные объемы данных для разведывательных целей. Также могут нести до восьми мощных ракет Hellfire. 

"MQ-1C – это гораздо более крупный беспилотник с максимальным взлетным весом, примерно в три раза превышающим Bayraktar-TB2, с соответствующими преимуществами в грузоподъемности, дальности и выносливости", – прокомментировал агентству эксперт по БПЛА Дэн Геттингер. 

MQ-1C также совместим с большим количеством боеприпасов, чем Bayraktar-TB2. Украинские "Байрактары" оснащены 22-килограммовыми ракетами MAM-L турецкого производства, что составляет примерно половину веса Hellfire. 

По словам Геттингера, обучение системе БПЛА, производимой General Atomics, обычно занимает месяцы, но в последние недели был предложен сокращенный план обучения опытных украинских операторов. 

Средства на покупку беспилотников выделены из $40 млрд американского пакета военной помощи Украине. 

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Роман Брыль
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