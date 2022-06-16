Украина получит от Запада в общей сложности 300-400 единиц артиллерии — Милли
Украина получит от западных союзников примерно 300-400 единиц ствольной артиллерии, а также современные реактивные системы залпового огня. Об этом на пресс-конференции заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщают в Пентагоне.
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По его словам, только на встрече в формате "Рамштайн" 15 июня Украине пообещали 100 дополнительных артиллерийских стволов.
"Речь идет, наверное, о 300 или 400 артиллерийских орудиях, причем это число орудий, которые в общей сложности будут предоставлены украинцам без учета реактивных ракетных систем", — сказал генерал.
Отдельно Милли заявил, что Украина также получит реактивную артиллерию дальнего действия, отметив: "то, что вы видите с HIMARS, — это только начало".
Он также считает, что, вероятно, россияне лишились в Украине около 20-30% своей бронетехники.
"Это важно. Это огромное число. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически и огнем, и маневром", — заявил Милли.
- 15 июня президент США Джо Байден созвонился с президентом Владимиром Зеленским и пообещал Украине новый пакет военной помощи на $1 млрд.
- Министр обороны США Ллойд Остин детализировал новый пакет военной помощи для Украины после встречи в формате "Рамштайн".
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