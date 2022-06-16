Украина получит от Запада в общей сложности 300-400 единиц артиллерии — Милли

Украина получит от западных союзников примерно 300-400 единиц ствольной артиллерии, а также современные реактивные системы залпового огня. Об этом на пресс-конференции заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщают в Пентагоне.

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По его словам, только на встрече в формате "Рамштайн" 15 июня Украине пообещали 100 дополнительных артиллерийских стволов.

"Речь идет, наверное, о 300 или 400 артиллерийских орудиях, причем это число орудий, которые в общей сложности будут предоставлены украинцам без учета реактивных ракетных систем", — сказал генерал.

Отдельно Милли заявил, что Украина также получит реактивную артиллерию дальнего действия, отметив: "то, что вы видите с HIMARS, — это только начало".

Он также считает, что, вероятно, россияне лишились в Украине около 20-30% своей бронетехники.

"Это важно. Это огромное число. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически и огнем, и маневром", — заявил Милли.

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Дмитрий Гриниченко

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