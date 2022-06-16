UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина получит от Запада в общей сложности 300-400 единиц артиллерии — Милли

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2022, 09:17
Украина получит от Запада в общей сложности 300-400 единиц артиллерии — Милли - Фото
Гаубица M777 на Донбассе (Фото: EPA)

Украина получит от западных союзников примерно 300-400 единиц ствольной артиллерии, а также современные реактивные системы залпового огня. Об этом на пресс-конференции заявил глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, сообщают в Пентагоне. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, только на встрече в формате "Рамштайн" 15 июня Украине пообещали 100 дополнительных артиллерийских стволов. 

"Речь идет, наверное, о 300 или 400 артиллерийских орудиях, причем это число орудий, которые в общей сложности будут предоставлены украинцам без учета реактивных ракетных систем", — сказал генерал. 

Отдельно Милли заявил, что Украина также получит реактивную артиллерию дальнего действия, отметив: "то, что вы видите с HIMARS, — это только начало". 

Он также считает, что, вероятно, россияне лишились в Украине около 20-30% своей бронетехники. 

"Это важно. Это огромное число. Так что украинцы ведут очень эффективный бой тактически и огнем, и маневром", — заявил Милли. 

Читайте также: Милли ответил на критику о недостаточной военной помощи Украине и похвалил ВСУ 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
артиллерия поставки оружия военная помощь Марк Милли
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 