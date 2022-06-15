Милли ответил на критику о недостаточной военной помощи Украине и похвалил ВСУ

Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ответил на критику о недостаточном количестве военной помощи, которую Запад предоставляет Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает CNN.

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По его словам, "в войне ни одна система вооружений никогда не является серебряной пулей и не влияет на чашу весов". Генерал заявил, что если украинские военные правильно используют оружие от США и союзников, то "они должны быть в состоянии поразить значительное количество целей".

Милли похвалил украинских артиллеристов в использовании гаубиц M777 и выразил ожидание, что они будут так же хороши в применении реактивной системы залпового огня Himars.

Также он отметил, что Украина сможет выдержать сражение с Россией, несмотря на сообщения о том, что около 100 украинских военных гибнут на поле боя каждый день.

"Ваша способность переносить страдания, ваша способность переносить потери прямо пропорциональна цели, которую нужно достичь. И если цель, которую нужно достичь — выживание вашей страны, то вы ее достигнете", — сказал Милли.

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Дмитрий Гриниченко

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