Милли ответил на критику о недостаточной военной помощи Украине и похвалил ВСУ
Глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ответил на критику о недостаточном количестве военной помощи, которую Запад предоставляет Украине. Об этом он сообщил во время пресс-конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином, передает CNN.
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По его словам, "в войне ни одна система вооружений никогда не является серебряной пулей и не влияет на чашу весов". Генерал заявил, что если украинские военные правильно используют оружие от США и союзников, то "они должны быть в состоянии поразить значительное количество целей".
Милли похвалил украинских артиллеристов в использовании гаубиц M777 и выразил ожидание, что они будут так же хороши в применении реактивной системы залпового огня Himars.
Также он отметил, что Украина сможет выдержать сражение с Россией, несмотря на сообщения о том, что около 100 украинских военных гибнут на поле боя каждый день.
"Ваша способность переносить страдания, ваша способность переносить потери прямо пропорциональна цели, которую нужно достичь. И если цель, которую нужно достичь — выживание вашей страны, то вы ее достигнете", — сказал Милли.
- Милли также заявил, что, несмотря на превосходство российских оккупантов в численности и вооружении над украинскими силами, закрепление их контроля над восточной Украиной "не решенное дело".
- Сегодня состоялась третья встреча в формате "Рамштайн" более 40 стран, которые помогают Украине в войне с Россией. Накануне встречи на Банковой заявили, что Украине для победы в войне нужны 1000 гаубиц, 300 РСЗО и другое оружие.
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