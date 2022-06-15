Россияне не контролируют восток Украины, у них масса проблем — глава Генштаба США

Глава Объединенного комитета начальников штабов США, генерал Марк Милли заявил, что, несмотря на превосходство российских оккупантов в численности и вооружении над украинскими силами, закрепление их контроля над восточной Украиной "не решенное дело". Об этом сообщает CNN.

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"На войне нет неизбежности. В ней может быть много, много поворотов. Так что я бы не сказал, что это неизбежно", — сказал Милли, признав, что "цифры явно благоприятствуют русским".

По словам американского генерала, Северодонецк "вероятно, примерно на три четверти занят российскими войсками".

Он также охарактеризовал нынешнюю фазу войны как "очень жестокую битву на истощение, почти подобную Первой мировой войне", отметив, что прогресс России в регионе "очень медленный, очень тяжелый".

"Россияне столкнулись с множеством проблем. У них проблемы с командованием и управлением, проблемы с логистикой. У них есть проблемы с моральным духом, проблемы с лидерством и множество других проблем. И россияне понесли огромные потери", — сказал Милли.

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Вадим Ребрина

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