Три сценария боевых действий: разведка США прогнозирует развитие событий на Донбассе

Аналитики разведслужб США считают, что вторжение России подходит к очередной ключевой точке, которая во многом определит дальнейшие события. Западные политики рассматривают три возможных сценария, пишет CNN.

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Основными считаются два варианта, третий относится к категории "не исключено, но крайне маловероятно".

Во-первых, Россия может продолжать пошагово добиваться незначительных успехов на Донбассе. Это означает постоянные локальные наступления и, возможно, медленное продвижение вперед из-за превосходства в численности артиллерии и личного состава.

Во-вторых, фронт может остановиться и оставаться неподвижным на месяцы, если не на годы. Это приведет к огромным жертвам с обеих сторон, а для Запада значительно усилит угрозу нарастания кризиса из-за истощения мировой экономики.

Третий вариант, который политики в основном считают маловероятным, заключается в том, что российский диктатор Владимир Путин решит пересмотреть ближайшие задачи вторжения, объявить о "победе" и попытаться минимизировать военные действия.

В связи с тем, что у Украины пока нет достаточных ресурсов для масштабного контрнаступления на Донбассе, инициатива в ведении боевых действий на этом фронте по-прежнему остается за Россией и выбор сценария делается Кремлем.

CNN пишет, что в США "все больше опасаются, что Путин в конечном итоге сможет использовать захваченную часть территории Украины как плацдарм для дальнейшего продвижения".

Разведка утверждает, что Россия понесла потери в размере до трети своих сухопутных войск, однако "будет пытаться добиваться новых успехов, не проводя всеобщую мобилизацию", которая считается для Путина "политически опасным шагом".

Заместитель министра обороны США Колин Кол полагает, что Путин все еще не отказался от планов захватить всю Украину или значительную ее часть, но ему не удастся это сделать.

В сводке Института по изучению войны (ISW) говорится, что украинские контратаки на южном направлении вынудили российские войска 14 июня перейти к оборонительным операциям.

Сергей Бережной

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