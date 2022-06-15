Путин все еще хочет захватить всю или почти всю Украину, но не сможет – замглавы Пентагона

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Кол полагает, что российский диктатор Путин все еще не отказался от планов захватить всю территорию Украины или значительную ее часть, но ему не удастся это сделать. Об этом Кол сказал, выступая на мероприятии, организованном Центром новой американской безопасности, передает Reuters.

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"Я все еще думаю, что у него есть планы на значительную часть Украины, если не на всю страну. При этом я не думаю, что он может достичь этих целей", – сказал Кол, и добавил, что российскому диктатору пришлось сузить свои тактические цели в войне.

"Они могут добиться тактических успехов в некоторых местах. Украинцы выстоят. Я не думаю, что россияне способны достичь своих грандиозных целей", – сказал замглавы Пентагона.

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Наталия Медведева

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