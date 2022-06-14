"Готовы помочь успеху Украины". В США ответили на просьбу Киева о 1000 гаубицах и 300 РСЗО

США готовы предоставить все, что необходимо для успеха Украины. Об этом заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин.

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Один из репортеров попросил его уточнить – остается ли целью Вашингтона помочь Украине выиграть и ослабить военный потенциал России. Он также попросил прокомментировать просьбу украинской стороны предоставить 300 РСЗО и 1000 гаубиц.

"США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха. Мы помним, что у нас есть собственная готовность, но у нас есть и партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине. Вы знаете, что мы предоставили значительное количество гаубиц и значительное количество 155-мм боеприпасов, а также многие другие вещи. Другие страны также предоставили 155-мм гаубицы", – ответил Остин.

Он заверил, что США продолжат работать над тем, чтобы как можно быстрее помочь Украине добиться успеха.

"Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы помогаем или мы даем им (украинцам. – Ред.) необходимое для защиты их суверенной территории", – добавил глава Пентагона.

Остин также напомнил, что на этой неделе пройдет третье заседание в формате Рашмтайн стран, которые поддерживают Украину. По его словам, участники встречи заслушают министра обороны Алексея Резникова и будут совместно работать над удовлетворением "приоритетных потребностей" Украины для самозащиты.

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Марк Сировой

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