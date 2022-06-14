UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Готовы помочь успеху Украины". В США ответили на просьбу Киева о 1000 гаубицах и 300 РСЗО

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 08:29
Ллойд Остин (фото - ЕРА)

США готовы предоставить все, что необходимо для успеха Украины. Об этом заявил на брифинге глава Пентагона Ллойд Остин.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Один из репортеров попросил его уточнить – остается ли целью Вашингтона помочь Украине выиграть и ослабить военный потенциал России. Он также попросил прокомментировать просьбу украинской стороны предоставить 300 РСЗО и 1000 гаубиц.

"США готовы предоставить все и помочь Украине добиться успеха. Мы помним, что у нас есть собственная готовность, но у нас есть и партнеры со всего мира, которые готовы реально помочь Украине. Вы знаете, что мы предоставили значительное количество гаубиц и значительное количество 155-мм боеприпасов, а также многие другие вещи. Другие страны также предоставили 155-мм гаубицы", – ответил Остин.

Он заверил, что США продолжат работать над тем, чтобы как можно быстрее помочь Украине добиться успеха.

"Мы сосредоточены на том, чтобы убедиться, что мы помогаем или мы даем им (украинцам. – Ред.) необходимое для защиты их суверенной территории", – добавил глава Пентагона.

Остин также напомнил, что на этой неделе пройдет третье заседание в формате Рашмтайн стран, которые поддерживают Украину. По его словам, участники встречи заслушают министра обороны Алексея Резникова и будут совместно работать над удовлетворением "приоритетных потребностей" Украины для самозащиты.

Читайте также: "Натовские" РСЗО, боевые самолеты и ПВО. Резников назвал основные цели по вооружению ВСУ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
пентагон оружие РСЗО гаубицы михаил подоляк Ллойд Остин
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 