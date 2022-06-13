Украине нужно 100 западных РСЗО для масштабного контрнаступления — советник Резникова

Украине нужно 100 реактивных систем залпового огня западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории. Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью DW.

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По его словам, сегодня Украина получила и уже использует на передовой 150 гаубиц калибра 155 мм, однако нуждается в большем количестве дальнобойных артиллерийских систем.

"США сообщили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS. В настоящее время Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы иметь возможность перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", — подчеркнул Юрий Сак.

Советник Резникова привел в пример ситуацию в Северодонецке, где идут ожесточенные бои, а ВСУ предпринимают контратаки, которые могли быть более эффективными, если бы Украина в кратчайшие сроки получила тяжелое вооружение.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 13 июня в Северодонецке российские оккупанты имеют частичный успех при штурме: оттеснили украинские подразделения из центра города, непрерывно идут боевые действия.

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Дмитрий Гриниченко

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