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Украине нужно 100 западных РСЗО для масштабного контрнаступления — советник Резникова

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 08:41
Украине нужно 100 западных РСЗО для масштабного контрнаступления — советник Резникова - Фото
РСЗО Himars (Фото: Mariusz Blaszczak/Twitter)

Украине нужно 100 реактивных систем залпового огня западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории. Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью DW.

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По его словам, сегодня Украина получила и уже использует на передовой 150 гаубиц калибра 155 мм, однако нуждается в большем количестве дальнобойных артиллерийских систем. 

"США сообщили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS. В настоящее время Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы иметь возможность перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", — подчеркнул Юрий Сак. 

Советник Резникова привел в пример ситуацию в Северодонецке, где идут ожесточенные бои, а ВСУ предпринимают контратаки, которые могли быть более эффективными, если бы Украина в кратчайшие сроки получила тяжелое вооружение.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 13 июня в Северодонецке российские оккупанты имеют частичный успех при штурме: оттеснили украинские подразделения из центра города, непрерывно идут боевые действия. 

Читайте также: В Белом доме конкретизировали, какую именно РСЗО получит Украина в новом пакете помощи

Дмитрий Гриниченко
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война РСЗО военная помощь контрнаступление
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