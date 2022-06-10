Украине нужно поставлять РСЗО дальностью огня более 150 км — экс-посол США
10.06.2022, 12:52
РСЗО Himars (Фото: EPA)
Посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст считает, что администрация президента Джо Байдена должна поставлять Украине РСЗО дальностью огня от 150 км. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, сегодня США не посылают сразу то передовое оружие, о котором просит Украина.
"Мы должны посылать ракеты с дальностью от 150 км, вместо 70-80 км, которые предоставляются Украине сейчас. Наверное, мы будем посылать и такие ракеты, но опять же, администрация делает то, что нужно, но поздно", — заявил Хербст.
- От США Украине будут поставлены ракетные системы залпового огня, которые способны бить на расстояние около 77 км.
- Великобритания также подтвердила передачу Украине реактивных систем залпового огня M270 дальностью ведения огня "до 80 км".
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