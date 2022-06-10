Украине нужно поставлять РСЗО дальностью огня более 150 км — экс-посол США

Посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст считает, что администрация президента Джо Байдена должна поставлять Украине РСЗО дальностью огня от 150 км. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, сегодня США не посылают сразу то передовое оружие, о котором просит Украина.

"Мы должны посылать ракеты с дальностью от 150 км, вместо 70-80 км, которые предоставляются Украине сейчас. Наверное, мы будем посылать и такие ракеты, но опять же, администрация делает то, что нужно, но поздно", — заявил Хербст.

От США Украине будут поставлены ракетные системы залпового огня, которые способны бить на расстояние около 77 км.

Украине будут поставлены ракетные системы залпового огня, которые способны бить на расстояние около 77 км. Великобритания также подтвердила передачу Украине реактивных систем залпового огня M270 дальностью ведения огня "до 80 км".

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Дмитрий Гриниченко

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