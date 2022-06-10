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Украине нужно поставлять РСЗО дальностью огня более 150 км — экс-посол США

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2022, 12:52
Украине нужно поставлять РСЗО дальностью огня более 150 км — экс-посол США - Фото
РСЗО Himars (Фото: EPA)

Посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст считает, что администрация президента Джо Байдена должна поставлять Украине РСЗО дальностью огня от 150 км. Об этом он заявил в эфире национального телемарафона. 

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По его словам, сегодня США не посылают сразу то передовое оружие, о котором просит Украина. 

"Мы должны посылать ракеты с дальностью от 150 км, вместо 70-80 км, которые предоставляются Украине сейчас. Наверное, мы будем посылать и такие ракеты, но опять же, администрация делает то, что нужно, но поздно", — заявил Хербст. 

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Дмитрий Гриниченко
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война РСЗО поставки оружия
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