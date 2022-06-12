Резников торопит Запад словами Черчилля: Дайте нам орудия, и мы закончим дело

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина не собирается капитулировать перед Россией и пожаловался на то, что западное оружие поступает недостаточно быстро. На некоторых участках фронта у российских войск десятикратное преимущество в вооружении, рассказал министр в интервью The Economist.

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"Или мир не совсем понимает, что происходит, или прекрасно понимает, но устал и готов смириться с мыслью о смерти нескольких украинцев. Мы нуждаемся в помощи быстро, потому что каждый день проволочек измеряется кровью украинцев", — сказал Резников.

По словам Резникова, Украина через неделю-две должна получить западные ракетные системы залпового огня. Но Украина нуждается в них в большом количестве, и согласятся ли союзники направить оружие, может зависеть от реакции России на передачу первых РСЗО.

Украинская армия освоила западную артиллерию всего через две недели и вообще готова полностью перейти на натовское вооружение в течение месяца, лишь бы оно было, заверил Резников. "Как говорил Черчилль: дайте нам орудия, и мы закончим дело", – заявил министр.

Он посетовал, что одним из уроков российско-украинской войны стало то, что союзники больше говорят о правах и свободах людей, чем защищают их. "Бюрократия и прагматизм Запада оказались гораздо сильнее его ценностей", — сказал Резников.

Он подчеркнул, что украинский народ никогда не согласится на территориальные уступки режиму, пролившему столько украинской крови.

"Они [россияне] пытаются создать столько хаоса, паники и страха, чтобы заставить нас подписать акт капитуляции. Это не сработало. Мы и близко не в том настроении", — сказал Резников.

Министр также рассказал, что украинские власти делали вид, что не готовятся к войне, но на самом деле в начале февраля скрыто переместили подразделения из постоянных мест дислокации под видом учений "Метель-2022".

Поэтому ракетные удары россиян в первые дни по казармам и аэродромам не нанесли существенного ущерба, потому что в этот момент соединения и подразделения находились на других позициях.

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, в некоторых европейских странах военно-политические элиты "панически" боятся армию РФ. Он предложил дать Украине паритетный объем дальнобойной артиллерии/РСЗО и убедиться, что для этого страха нет оснований.

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Андрей Водяный

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