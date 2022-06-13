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Россияне тянут десятки единиц техники в направлении Северодонецка: сводка Генштаба

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 07:26
Россияне тянут десятки единиц техники в направлении Северодонецка: сводка Генштаба - Фото
Уничтоженный танк россиян (фото - Генштаб ВСУ)

В направлении Кременной и Старобельска в Луганской области армия России переместила более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронетехнику и артиллерию. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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В Северодонецке российские оккупанты имели частичный успех при штурме: оттеснили украинские подразделения из центра города, непрерывно идут боевые действия.

Артиллерия врага обстреливала позиции сил обороны в районах Северодонецка, Лисичанска и Тошковки.

Армия России возобновила наступательные действия у Золотого, закрепляется по рубежу Роты – Мироновка, а для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами она безуспешно штурмовала на направлениях Доломитное – Кодема и Доломитное – Новолуганское.

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На Славянском направлении россияне штурмовали в сторону Долины и Богородичного, но безуспешно. Здесь же оккупанты заменили более 100 единиц поврежденной броне- и автотехники.

При этом на Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили штурмовые действия врага на линиях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка.

На Лиманском направлении противник активно не воевал: обстреливал позиций украинских войск у Маяков (10 км к северу от Славянска) и Серебрянки (5 км северо-восточнее Северского).

Евгений Пилипенко
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война северодонецк сводка генштаб
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