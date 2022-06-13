Россияне тянут десятки единиц техники в направлении Северодонецка: сводка Генштаба
В направлении Кременной и Старобельска в Луганской области армия России переместила более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронетехнику и артиллерию. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.
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В Северодонецке российские оккупанты имели частичный успех при штурме: оттеснили украинские подразделения из центра города, непрерывно идут боевые действия.
Артиллерия врага обстреливала позиции сил обороны в районах Северодонецка, Лисичанска и Тошковки.
Армия России возобновила наступательные действия у Золотого, закрепляется по рубежу Роты – Мироновка, а для улучшения тактического положения и овладения господствующими высотами она безуспешно штурмовала на направлениях Доломитное – Кодема и Доломитное – Новолуганское.
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На Славянском направлении россияне штурмовали в сторону Долины и Богородичного, но безуспешно. Здесь же оккупанты заменили более 100 единиц поврежденной броне- и автотехники.
При этом на Бахмутском направлении ВСУ успешно отразили штурмовые действия врага на линиях Викторовка – Врубовка и Камышеваха – Врубовка.
На Лиманском направлении противник активно не воевал: обстреливал позиций украинских войск у Маяков (10 км к северу от Славянска) и Серебрянки (5 км северо-восточнее Северского).
- На заводе Азот в Северодонецке находится около 500 мирных жителей, заявили власти.
- Полсотни жителей Лисичанска подозревают в измене – сдавали через Starlink позиции ВСУ.
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