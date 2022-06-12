Полсотни жителей Лисичанска подозревают в измене — сдавали через Starlink позиции ВСУ

Служба безопасности Украины подозревает более 50 жителей Лисичанска в сотрудничестве с оккупантами. По данным следствия, они передавали информацию о позиции украинских войск россиянам, сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в Facebook.

По его словам, подозреваемые пользовались спутниковым интернетом Starlink, установленным в гуманитарном штабе, для того, чтобы передавать информацию российским оккупантам.

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"Правоохранители проверили "активность" более 50 человек, которые делились информацией с российскими Telegram-каналами. Их действия могли способствовать разведывательно-подрывной деятельности в пользу России", – рассказал Гайдай.

Он рассказал, что подозреваемые получали в гуманитарном штабе помощь и "гуманитарку".

"Приходили, брали гуманитарку, просили помощь — получали ее, и не выходя из штаба — предавали Украину. Знали, что своими действиями убивают и разрушают", — подчеркнул глава Луганской ОВА.

СБУ обнаружила каналы связи, по которым российские агенты узнавали место расположения украинских войск, добавил Гайдай.

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Наталия Софиенко

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