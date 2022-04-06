Предатель-мэр Рубежного сдает оккупантам проукраинских людей – глава Луганской области

Отстраненный от должности предатель-мэр города Рубежное в Луганской области, который захватили российские оккупанты, активно "сливает" врагу данные о людях с проукраинской позицией. Об этом в эфире канала Дом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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О том, что Сергей Хортив предал Украину и стал пособником врага, стало известно в начале апреля. В роликах он начал говорить о "нацистах" и призвал ВСУ сдаться, то есть сказал то, что сказал в начале вторжения лидер российских фашистов Владимир Путин.

По словам главы областной военной администрации, в случае с этим коллаборантом "совсем все плохо".

"Мэр, кроме того, что перешел на сторону оккупантов, он еще и активно с ними сотрудничает в плане выявления украинских активистов. Он их просто сдает. Ну, такой уже стопроцентный предатель, который сдает оккупантам людей с проукраинской позицией", – объяснил ситуацию Гайдай.

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Глава ЛугОВА добавил, что в плане кремлевской пропаганды "мы немножко поломали им планы".

Оккупанты хотели сделать картинку, как мэр передает символические ключи от города захватчикам, "и как их радостно встречают", но президент подписал указ о введении военно-гражданской администрации в Рубежном, и "мэр теперь никто, и он никому не нужен, даже оккупантам".

Помимо Хортива, в области также предали Украину главы общин в Станице Луганской, пограничном Меловом и Марковке.

Евгений Пилипенко

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