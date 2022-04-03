Четыре мэра на Луганщине предали Украину и стали коллаборантами – глава ОГА
03.04.2022, 12:27
Сергей Гайдай (Фото - пресс-служба президента)
Мэры четырех населенных пунктов Луганской области, которые находятся под временной российской оккупацией, стали коллаборантами и предали Украину. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире ICTV.
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"Среди избранных глав громад нашлись четыре изменника – в Рубежном, Меловом, Марковке, Станице Луганской", – сказал Гайдай.
"После Победы проверим на них, как работает закон о коллаборантах", – добавил он.
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