UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Четыре мэра на Луганщине предали Украину и стали коллаборантами – глава ОГА

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2022, 12:27
Четыре мэра на Луганщине предали Украину и стали коллаборантами – глава ОГА - Фото
Сергей Гайдай (Фото - пресс-служба президента)

Мэры четырех населенных пунктов Луганской области, которые находятся под временной российской оккупацией, стали коллаборантами и предали Украину. Об этом заявил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в эфире ICTV.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Среди избранных глав громад нашлись четыре изменника – в Рубежном, Меловом, Марковке, Станице Луганской", – сказал Гайдай.

"После Победы проверим на них, как работает закон о коллаборантах", – добавил он.

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
луганская область Сергей Гайдай коллаборанты
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 