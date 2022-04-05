Против мэра Рубежного возбудили дело за коллаборационизм

Против мэра Рубежного Сергея Хортива возбуждено уголовное дело по факту коллаборационизма (ч. 1 ст. 111-1 УК Украины), сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

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Несколько дней назад стало известно, что Хортив перешел на сторону оккупантов, а в сети появилось видео, в котором мэр называет Вооруженные силы Украины нацистами и призывает военных сложить оружие.

"Злость – это когда видишь предателей. Сегодня вы все видели. Как можно оправдать убийц твоего города и твоих людей?! Каждого предателя ждет судьба предателя. Объяснять не нужно. Они поняли", – прокомментировал эту информацию глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

По официальным данным следствия, в марте 2022 года мэр Рубежного публично призвал к поддержке решений и агрессии Российской Федерации против Украины, ее вооруженных формирований и оккупационной администрации РФ. Также он призвал к сотрудничеству с государством-агрессором, вооруженными формированиями и оккупационной администрацией РФ, к непризнанию распространения государственного суверенитета на временно оккупированные территории Украины.

Хортив не в первый раз изменяет Украине. Известно, что в мае 2014 года он участвовал в блокировании украинской техники в Рубежном. Также его фамилия была в списке тех, кто оказывал поддержку террористической организации ЛНР в Рубежном.

Несмотря на это, в 2015 и 2020 годах ему удалось дважды победить на выборах мэра Рубежного.

3 апреля глава Луганской ОГА Сергей Гайдай заявил, что в области четверо мэров оказались предателями. Это городские головы Рубежного, Милового, Марковки и Станицы Луганской.

Андрей Водяный

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