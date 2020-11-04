ЦИК посчитала 100% протоколов. Кто выиграл местные выборы в Луганской области

В двух из четырех городов Луганской области победу одержали кандидаты от ОПЗЖ

Центризбирком установил результаты выборов в четырех городских громадах Луганской области, где 25 октября состоялись местные выборы. Об этом говорится на сайте ЦИК.

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Мэром Кременной стал экс-нардеп от Партии регионов, член партии Оппозиционная платформа – За життя, глава наблюдательного совета ООО "Пинта-Кременской пивоваренный завод" Владимир Струк, он набрал 51, 68% (3466 голосов).

Струк в 2014 году был одним из организаторов так называемого референдума террористов в Луганской области. В 1998 году был избран в Луганский горсовет, в 2002-м – переизбран, в 2012 году избран в Раду от Партии регионов, бывший глава поселка Юбилейного.

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Мэром Сватово стала Вита Слепец о ОПЗЖ, за нее проголосовали – 51,53% (4186 голосов).

В 2018 году она была главой Луганской областной организации Аграрной партии Украины.

Экс-регионал и нардеп шестого созыва Сергей Хортив набрал 61,65% (9955 голосов), он выдвигался от партии Наш край и победил в Рубежном. Хортива отправляли в отставку в 2019 году с должности мэра Рубежного.

Мэром Старобельска – самовыдвиженка Яна Литвинова – 37,31% (2704 голосов).

Ранее Литвинова была в команде экс-мэра Владимира Живаго, которого убили 23 февраля 2016 года.

26 октября Центральная избирательная комиссия спрогнозировала, что итоговые результаты местных выборов появятся максимум в пятидневный срок.

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Арина Толина

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