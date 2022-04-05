В Северодонецке один и тот же дом горел пять раз, а в Рубежном людей хоронят во дворах

В Северодонецке один и тот же дом горел пять раз из-за обстрелов оккупантов, а в Рубежном погибших хоронят во дворах. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 5 апреля.

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"Это тот самый дом, в который россияне попадали трижды за неделю – обычная панельная пятиэтажка, где уже почти никто не остался, потому что большая часть квартир стала непригодной для жизни, а в подъездах отсутствуют пролеты, кое-где нет верхних этажей. Но российской армии же все равно, куда стрелять. Надо использовать снаряды. А если по военным ВСУ не попасть – бей по мирному населению. Так вот, пламя охватило этот дом четвертый и пятый раз. Сначала пылали три квартиры на третьем этаже, потом одна на пятом", – рассказал Гайдай.

Также он сообщил, что вчера возле Новотошковского, Нижнего, Попасной и Рубежного россияне попытались пойти на штурм, но были вынуждены отойти на занятые позиции.

"Ситуация сложная. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах", – добавил Гайдай.

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Оксана Житнюк

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