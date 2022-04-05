UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Северодонецке один и тот же дом горел пять раз, а в Рубежном людей хоронят во дворах

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 08:01
В Северодонецке один и тот же дом горел пять раз, а в Рубежном людей хоронят во дворах - Фото
Фото - Луганская ОГА

В Северодонецке один и тот же дом горел пять раз из-за обстрелов оккупантов, а в Рубежном погибших хоронят во дворах. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай утром 5 апреля.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Это тот самый дом, в который россияне попадали трижды за неделю – обычная панельная пятиэтажка, где уже почти никто не остался, потому что большая часть квартир стала непригодной для жизни, а в подъездах отсутствуют пролеты, кое-где нет верхних этажей. Но российской армии же все равно, куда стрелять. Надо использовать снаряды. А если по военным ВСУ не попасть – бей по мирному населению. Так вот, пламя охватило этот дом четвертый и пятый раз. Сначала пылали три квартиры на третьем этаже, потом одна на пятом", – рассказал Гайдай.

Также он сообщил, что вчера возле Новотошковского, Нижнего, Попасной и Рубежного россияне попытались пойти на штурм, но были вынуждены отойти на занятые позиции.

В Северодонецке один и тот же дом горел пять раз, а в Рубежном людей хоронят во дворах

"Ситуация сложная. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах", – добавил Гайдай.

В Северодонецке один и тот же дом горел пять раз, а в Рубежном людей хоронят во дворах

Читайте также: "Ответ один – ехать". Глава Луганской области призвал ее жителей эвакуироваться

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Донбасс луганская область северодонецк рубежное
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 