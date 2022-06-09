"Натовские" РСЗО, боевые самолеты и ПВО. Резников назвал основные цели по вооружению ВСУ

Министр обороны Алексей Резников объявил основные цели министерства по поставкам оружия в Украину. Среди них – увеличение поставок тяжелого вооружения, в том числе РСЗО "натовского" образца, боевые самолеты и средства ПВО.

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Он заявил, что "Украине очень нужно тяжелое вооружение, и очень быстро", поэтому министерство стремится:

- получить значительное количество реактивных систем залпового огня (РСЗО) образца НАТО и боеприпасов к ним;

- обеспечить полное замещение некоторых существующих калибров советского образца на платформы, которые распространены в странах НАТО и снабжены боеприпасами;

- привлечь сотни единиц тяжелой бронетехники, без которой невозможно эффективное контрнаступление (Резников подчеркнул, что Украина пока что получает от партнеров достаточно легкую броню и не всегда с оружием);

- договориться с партнерами о переходе к поставкам не в виде отдельных платформ, а в виде цельных подразделений, которые сразу готовы к выполнению боевых задач. Это, как утверждает Резников, значительно повысит эффективность в поле боя.

- получить боевые самолеты и средства противовоздушной/противоракетной обороны (ПВО/ПРО).

"Я не могу сказать, что доволен темпами и количеством снабжения оружием. Категорически нет. Но в то же время я безгранично благодарен странам, которые нас поддерживают", — добавил министр.

В конце мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к союзникам по антипутинской коалиции с призывом срочно передать силам обороны дальнобойное вооружение.

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Мария Макуха

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