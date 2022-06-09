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Польские САУ Krab с "натовским" калибром готовы к боям на фронте – Резников

Цей матеріал також доступний українською
09.06.2022, 12:08
Польские САУ Krab с
САУ Krab (фото - ЕРА)

Польские самоходные артиллерийские установки Krab готовы к боевым действиям на фронте. Об этом сообщил в Facebook министр обороны Алексей Резников.

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По его словам, Krab – это пятый вид артиллерии 155-мм калибра у Сил обороны Украины после M777, FH70, Caesar и M109A3.

Он отметил, что снаряды артиллерии "натовского" калибра 155-мм – эффективнее советских образцов, их расход меньше. К тому же украинские запасы таких западных снарядов уже на 10% превышают запасы больших калибров советского типа, которые были до полномасштабного вторжения России.

Резников также добавил, что по артиллерии 155-мм Минобороны выполнило начальный запрос Вооруженных Сил Украины на 90%.

"На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1-2 недель. Но меняются обстоятельства на поле боя – увеличивается потребность. Генштаб реагирует на изменение оперативной обстановки – Минобороны меняет задачи своей команде в соответствии с запросами ГШ. Уже есть четкий план поставок артиллерии до конца июля", – подытожил он.

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Марк Сировой
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Алексей Резников польша артиллерия сау KRAB
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