UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

На Банковой озвучили, сколько нужно артиллерии и танков, чтобы выгнать Россию. Очень много

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 11:13
На Банковой озвучили, сколько нужно артиллерии и танков, чтобы выгнать Россию. Очень много - Фото
Михаил Подоляк (скриншот)

Чтобы выгнать российских оккупантов из Украины и закончить войну, ВСУ нужен паритет с захватчиками по тяжелому вооружению. Об это заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его данным, Украине нужно от западных союзников:

- 1000 гаубиц калибра 155 мм;

- 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО);

- 500 танков;

- 200 единиц бронетехники;

- 1000 дронов.

Он напомнил, что на 15 июня в Брюсселе запланирована новая встреча антипутинской коалиции в формате "Рамштайн".

"Ожидаем решения", — подытожил Подоляк.

  • Украине нужно 100 реактивных систем залпового огня западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории, заявил советник министра обороны Юрий Сак.

Читайте также: Кулеба – Западу: Поставок оружия критически мало, чтобы одолеть РФ. Нужно больше и быстрее

Мария Макуха
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
вооружение михаил подоляк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 