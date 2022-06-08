Кулеба – Западу: Поставок оружия критически мало, чтобы одолеть РФ. Нужно больше и быстрее
Вооруженные Силы Украины получили пока "критически мало" тяжелых вооружений, чтобы не то что идти в масштабное контрнаступление, а и остановить продолжающуюся ползучую оккупацию украинской территории армией России. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге в Киеве.
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Как выразился глава МИД, "кое у кого на Западе среди наших партнеров складывается впечатление, что в принципе с оружием все более или менее нормально", хотя "это не так, и у оккупантов все еще тотальное превосходство в тяжелой артиллерии на Донбассе".
"Поэтому сигнал, который мы коммуницируем партнерам, очень прост: мы благодарны за то, что вы уже предоставили, но этого все еще критически мало, чтобы остановить Россию, не говоря уже о том, чтобы перейти в большое масштабное контрнаступление и вытеснить Россию с украинских территорий", – сказал Кулеба.
Он подчеркнул, что Украине нужно больше тяжелого вооружения – "и как можно быстрее": "Сотни тысяч украинцев готовы выгонять захватчиков с нашей земли, но они должны быть максимально вооружены".
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Сейчас, по словам главы МИД, приоритет – у крупнокалиберной артиллерии и РСЗО. Он поблагодарил США и Великобританию за одобрение поставок "реактивки", и отметил, что некоторые другие страны также готовятся принять такие решения.
"Но те цифры [количество установок РСЗО], которые объявляются, – критически малы. Нам нужно намного, намного больше. Не должно быть никакого успокоения в столицах мира относительно того, что у Украины ситуация с оружием более-менее улучшилась. Она "менее" улучшилась, чем "более". Нужно больше поставок – и быстрее", – призвал союзников министр.
- 26 апреля на авиабазе Рамштайн собрались около 40 министров обороны для обсуждения военной помощи Украине. Резников заявил после встречи, что Украина переходит на западные калибры и технику.
- Во втором заседании контактной группы 23 мая приняли участие представители 47 стран. Среди "новичков" - Австрия, Босния и Герцеговина, Колумбия, Ирландия и Косово.
- Третья встреча – 15 июня.
- Испания готова дать Украине 40 танков Leopard и комплексы ПВО Aspide (El Pais).
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