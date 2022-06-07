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США поставляют военную помощь Украине так быстро, как это возможно – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
07.06.2022, 03:20
США поставляют военную помощь Украине так быстро, как это возможно – Белый дом - Фото
РСЗО HIMARS (Фото: EPA)

Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине военную помощь так быстро, как это возможно на фоне ограниченного прогресса российских оккупантов на отдельных направлениях. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Россия продолжает добиваться постепенных успехов и ограниченного прогресса в некоторых областях Украины. Именно поэтому мы продолжаем осуществлять поставки вооружения и техники так быстро, как это возможно", – сказала Жан-Пьер. 

Спикер Белого дома подчеркнула, что США намерены сделать все возможное, чтобы у Украины была сильная позиция, чтобы украинцы могли защитить себя.

"И если у них будет возможность вести переговоры, они смогут сделать это с позиции силы", – сказала Жан-Пьер.

Читайте также: На Запорожском направлении оккупанты усилили свою группировку до БТГ – Генштаб

Наталия Медведева
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военная помощь
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