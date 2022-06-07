США поставляют военную помощь Украине так быстро, как это возможно – Белый дом

Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине военную помощь так быстро, как это возможно на фоне ограниченного прогресса российских оккупантов на отдельных направлениях. Об этом сообщила спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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"Россия продолжает добиваться постепенных успехов и ограниченного прогресса в некоторых областях Украины. Именно поэтому мы продолжаем осуществлять поставки вооружения и техники так быстро, как это возможно", – сказала Жан-Пьер.

Спикер Белого дома подчеркнула, что США намерены сделать все возможное, чтобы у Украины была сильная позиция, чтобы украинцы могли защитить себя.

"И если у них будет возможность вести переговоры, они смогут сделать это с позиции силы", – сказала Жан-Пьер.

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Наталия Медведева

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