Хабек: Германия не может выполнить все пожелания Украины по поставкам оружия

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Германия не может выполнить все пожелания Украины, и отверг обвинения в том, что Берлин не поставляет оружие Киеву. Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, Германия сейчас учит украинских солдат использовать Panzerhaubitze 2000 и скоро поставит это современное оружие в Украину.

Читайте также: Германия передает ВСУ семь современных самоходных артиллерийских установок

"Так что дело вовсе не в том, что Германия ничего не поставляет или поставляет слишком мало. Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины", – заявил Хабек.

Хабек связывает ожидание поставок оружия от Германии с тем, что Берлин в свое время некритично относился к российскому правительству и теперь сталкивается с "долгами" из прошлого.

Он привел в пример строительство Северного потока-2, несмотря на аннексию Крыма и отчуждение территорий Украины Россией.

"Это имеет эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом", – заявил Хабек.

17 мая в Spiegel написали, что ВСУ получили от Германии тысячи необычных мин и партию "Матадоров".

19 мая Мельник заявил, что "в Бундестаге говорят – поставки оружия тормозит ведомство Шольца".

Читайте также: Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина победила в этой войне – депутат Бундестага

Наталия Фреик

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.