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Хабек: Германия не может выполнить все пожелания Украины по поставкам оружия

Цей матеріал також доступний українською
28.05.2022, 11:54
Хабек: Германия не может выполнить все пожелания Украины по поставкам оружия - Фото
Роберт Хабек (Фото – EPA)

Министр экономики и вице-канцлер Германии Роберт Хабек заявил, что Германия не может выполнить все пожелания Украины, и отверг обвинения в том, что Берлин не поставляет оружие Киеву. Об этом он заявил в интервью изданию Welt am Sonntag.

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По его словам, Германия сейчас учит украинских солдат использовать Panzerhaubitze 2000 и скоро поставит это современное оружие в Украину. 

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"Так что дело вовсе не в том, что Германия ничего не поставляет или поставляет слишком мало. Верно то, что Берлин не может выполнить все пожелания Украины", – заявил Хабек. 

Хабек связывает ожидание поставок оружия от Германии с тем, что Берлин в свое время некритично относился к российскому правительству и теперь сталкивается с "долгами" из прошлого.

Он привел в пример строительство Северного потока-2, несмотря на аннексию Крыма и отчуждение территорий Украины Россией.

"Это имеет эффект. Сегодня мы сталкиваемся с долгами, в которые мы влезли в прошлом", – заявил Хабек. 

  • 17 мая в Spiegel написали, что ВСУ получили от Германии тысячи необычных мин и партию "Матадоров".
  • 19 мая Мельник заявил, что "в Бундестаге говорят – поставки оружия тормозит ведомство Шольца".

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Наталия Фреик
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Германия война поставки оружия роберт хабек Panzerhaubitze 2000
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