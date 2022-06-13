Зеленский обговорил с премьером Нидерландов увеличение военной помощи Украине

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что рассчитывает на поддержку Нидерландов на пути евроинтеграции и предоставлении оборонной помощи.

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