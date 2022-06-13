Зеленский обговорил с премьером Нидерландов увеличение военной помощи Украине
Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что рассчитывает на поддержку Нидерландов на пути евроинтеграции и предоставлении оборонной помощи.
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"Провел переговоры с премьер-министром Нидерландов. Проинформировал об актуальной ситуации на фронте; поблагодарил за оборонную помощь, которую Нидерланды оказывают Украине в противодействии агрессии РФ. Обсудили евроинтеграционный путь Украины. Рассчитываем на поддержку Нидерландов", – написал Зеленский в Twitter.
В свою очередь, Марк Рютте пообещал, что на завтрашней предварительной встрече участников саммита НАТО обсудит пути увеличения поставок помощи в Украину.
В Брюсселе, 15-16 июня состоится саммит НАТО на уровне министров обороны. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
Перед этим, участники саммита соберутся на один день в Гааге.
- 28 мая Президент Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте должен дать четкий ответ по поводу членства Украины в ЕС.
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