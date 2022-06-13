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Зеленский обговорил с премьером Нидерландов увеличение военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.06.2022, 22:02
Зеленский обговорил с премьером Нидерландов увеличение военной помощи Украине - Фото
Президент Владимир Зеленский (Фото — president.gov.ua)

Президент Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте заявил, что рассчитывает на поддержку Нидерландов на пути евроинтеграции и предоставлении оборонной помощи. 

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"Провел переговоры с премьер-министром Нидерландов. Проинформировал об актуальной ситуации на фронте; поблагодарил за оборонную помощь, которую Нидерланды оказывают Украине в противодействии агрессии РФ. Обсудили евроинтеграционный путь Украины. Рассчитываем на поддержку Нидерландов", – написал Зеленский в Twitter. 

В свою очередь, Марк Рютте пообещал, что на завтрашней предварительной встрече участников саммита НАТО обсудит пути увеличения поставок помощи в Украину. 

В Брюсселе, 15-16 июня состоится саммит НАТО на уровне министров обороны. Заседание пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга

Перед этим, участники саммита соберутся на один день в Гааге. 

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Роман Брыль
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