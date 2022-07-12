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В Германии предлагают расширить возможности расследования военных преступлений России

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2022, 11:30
В Германии предлагают расширить возможности расследования военных преступлений России - Фото
Штефан Томе (Фото - EPA)

В правящей коалиции Германии предлагают расширить полномочия генерального прокурора ФРГ в части преследования за преступления, совершенные во время российской агрессии в Украине. Об этом сообщает tagesschau.de со ссылкой на dpa. 

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Свободная демократическая партия (СвДП), "младший" член парламентской коалиции Германии, предлагает расширить полномочия генерального прокурора ФРГ в части установления ответственных за военные преступления в Украине. Об этом заявил организатор фракции СвДП в Бундестаге Штефан Томе.

Генпрокурор ФРГ имеет право расследовать военные преступления и геноцид, даже если они совершені не в Германии, но только в том случае, если подозреваемый является гражданином Германии или же преступление совершено против гражданина Германии.

"Это ограничение сферы применения закона непонятно, так как преступление агрессии является одним из основных в международном уголовном праве, и преследование его отвечает интересам человечества в целом", – сказал Томе.

Он подчеркнул, что партия предлагает такое изменение законодательства Германии не в качестве специального закона "против Путина", а как меру по развитию международного права.

  • 30 июня Amnesty International заявила, что собрала доказательства военного преступления России во время атаки на драмтеатр в Мариуполе.
  • На этой неделе в Гааге состоится конференция, которая должна приблизить расплату за военные преступления России в Украине. 
Сергей Бережной
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Германия военные преступления СВДП Штефан Томе
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