В Германии предлагают расширить возможности расследования военных преступлений России

В правящей коалиции Германии предлагают расширить полномочия генерального прокурора ФРГ в части преследования за преступления, совершенные во время российской агрессии в Украине. Об этом сообщает tagesschau.de со ссылкой на dpa.

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Свободная демократическая партия (СвДП), "младший" член парламентской коалиции Германии, предлагает расширить полномочия генерального прокурора ФРГ в части установления ответственных за военные преступления в Украине. Об этом заявил организатор фракции СвДП в Бундестаге Штефан Томе.

Генпрокурор ФРГ имеет право расследовать военные преступления и геноцид, даже если они совершені не в Германии, но только в том случае, если подозреваемый является гражданином Германии или же преступление совершено против гражданина Германии.

"Это ограничение сферы применения закона непонятно, так как преступление агрессии является одним из основных в международном уголовном праве, и преследование его отвечает интересам человечества в целом", – сказал Томе.

Он подчеркнул, что партия предлагает такое изменение законодательства Германии не в качестве специального закона "против Путина", а как меру по развитию международного права.

30 июня Amnesty International заявила, что собрала доказательства военного преступления России во время атаки на драмтеатр в Мариуполе.

На этой неделе в Гааге состоится конференция, которая должна приблизить расплату за военные преступления России в Украине.

Сергей Бережной

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