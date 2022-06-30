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Amnesty International признала атаку на драмтеатр в Мариуполе военным преступлением

Цей матеріал також доступний українською
30.06.2022, 09:54
Amnesty International признала атаку на драмтеатр в Мариуполе военным преступлением - Фото
Драмтеатр в Мариуполе (фото - ЕРА)

Amnesty International собрала новые доказательства военного преступления России во время атаки на драмтеатр в Мариуполе. Об этом сообщается на сайте правозащитной организации.

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"Международный уголовный суд и все другие органы, имеющие полномочия осуществлять судопроизводство по преступлениям с начала полномасштабной войны в Украине, должны расследовать это нападение как военное преступление. Всех виновных должны привлечь к ответственности за действия, повлекшие смерти и разрушения, – заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Калламар.

По информации Amnesty International, присутствие многочисленных гражданских в театре было очевидно даже за несколько недель до нападения. Они утверждают, что характер нападения – место удара внутри здания, возможное оружие, а также отсутствие вблизи какого-либо потенциально законного военного объекта свидетельствуют, что целью был именно театр.

"Поэтому наиболее вероятно, что удар по театру был умышленным, а потому это считается военным преступлением", – сообщили правозащитники.

Однако, по их словам, хотя точное количество жертв этого военного преступления не установлено, все же "оно гораздо меньше, чем сообщалось ранее". Сразу после нападения в Мариупольском горсовете заявили, что погибли около 300 человек. В Associated Press в своем расследовании отмечали, что погибнуть могли около 600 человек. Доказательства, собранные Amnesty International, указывают, что большое количество жителей покинуло театр незадолго до нападения, в том числе 14 и 15 марта, когда заработали "зеленые коридоры". Те же, кто остался там, могли находиться в более безопасных зонах здания, в частности в передней части театра и подвале.

В результате исследования медиа и опроса выживших, Amnesty пока что собрала доказательства относительно минимум 12 смертей, хотя многие тела и до сих пор остаются не идентифицированными. Многие опрошенные рассказали правозащитникам, что видели окровавленные тела и оторванные части тел, в том числе ноги и руки, в развалинах разрушенного здания после атаки.

Кроме того, в организации также подтвердили информацию, что для атаки на драмтеатр в Мариуполе, российские военные использовали две 500-килограммовые авиабомбы (ФАБ – одной модели, общая масса взрывчатого вещества в них составляет 440–600 кг).

  • 16 марта российские оккупанты сбросили авиабомбу на драмтеатр в Мариуполе, где прятались сотни людей. 

Читайте также: "Никогда не узнаем, сколько было убито". Оккупанты вывезли тела из Драмтеатра в Мариуполе

Мария Макуха
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война Amnesty International мариуполь драмтеатр Аньес Калламар
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