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Россия втянула в войну против Украины своих гражданских авиаторов – ГУР

Цей матеріал також доступний українською
24.07.2022, 12:46
Россия втянула в войну против Украины своих гражданских авиаторов – ГУР - Фото
Иллюстративное фото - depositphotos

Российские гражданские авиаторы принимают участие в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным ГУР, в войну вовлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре Минобороны РФ.

Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно перевозили личный состав, вооружение и военную технику для участия в войне против Украины.

ГУР сообщает, что в соцсетях и частных разговорах летчики высказывают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после поражения РФ.

Украинская разведка опубликовала список задействованных в войне летчиков – работников ОАО "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (дислоцируется на аэродроме Мигалово в Твери).

  • По данным Bloomberg, суд в Гааге намерен начать рассмотрение первого дела о военных преступлениях России в Украине уже этой зимой.

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Оксана Житнюк
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