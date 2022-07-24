Россия втянула в войну против Украины своих гражданских авиаторов – ГУР

Российские гражданские авиаторы принимают участие в войне против Украины. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

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По данным ГУР, в войну вовлечены летчики и авиационный персонал российских государственных авиакомпаний, действующих в структуре Минобороны РФ.

Экипажи самолетов Ан-124-100 и Ил-76 МД неоднократно перевозили личный состав, вооружение и военную технику для участия в войне против Украины.

ГУР сообщает, что в соцсетях и частных разговорах летчики высказывают недовольство своим участием в обеспечении боевых действий, жалуются на невозможность для себя и членов семей уехать за границу и обсуждают привлечение их к ответственности и наказание за военные преступления после поражения РФ.

Украинская разведка опубликовала список задействованных в войне летчиков – работников ОАО "Государственная авиакомпания "224 летный отряд" (дислоцируется на аэродроме Мигалово в Твери).

По данным Bloomberg, суд в Гааге намерен начать рассмотрение первого дела о военных преступлениях России в Украине уже этой зимой.

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Оксана Житнюк

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