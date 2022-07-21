В Гааге зимой начнут рассматривать первое дело о военных преступлениях России – Bloomberg

Международный уголовный суд намерен начать рассмотрение первого дела о военных преступлениях России на Украине уже этой зимой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова источников, знакомых с вопросом.

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Как отмечается, первый случай может быть представлен суду к концу этого года или началу 2023-го. Окончательная дата еще не установлена, и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела требуется время.

Конкретные детали этого дела источники раскрывать отказались.

По словам источников, отдельно МУС и Украина ведут переговоры о передаче Киевом как минимум одного российского военнопленного в суд. Российский пленный может согласиться дать показания против высокопоставленных российских командиров.

В марте была создана совместная следственная группа в составе нескольких европейских судебных органов для сбора доказательств военных преступлений России в Украине. Прокуратура МУС участвует в следственной группе, работу которой поддерживает агентство Евросоюза по сотрудничеству в области уголовного правосудия Евроюст.

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Наталия Медведева

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