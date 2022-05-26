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Наказать Россию. В Украине может появиться новый Офис прокурора – Банковая

Цей матеріал також доступний українською
26.05.2022, 06:39
Наказать Россию. В Украине может появиться новый Офис прокурора – Банковая - Фото
Андрей Смирнов (Фото: пресс-служба форума Украина-30)

В Украине могут создать новый Офис прокурора, который будет заниматься подготовкой к международному трибуналу для наказания России. Об этом в интервью Радио Свобода сообщил замглавы Офиса президента Андрей Смирнов.

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Он отметил, что речь идет о прокуроре от Украины, однако его не надо путать с должностными лицами Офиса генерального прокурора.

"Этому временному Офису прокурора надо дать мандат для организации работы следователей, которые будут получать доказательства и представлять фактически обвинения в специальном уголовном трибунале", – сказал Смирнов.

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Он подчеркнул, что такой временный Офис прокурора должен возглавить "признанный специалист в области международного права", который специализируется на военных преступлениях, преступлениях против человечности, геноцида и агрессии.

По словам Смирнова, сейчас обсуждается – как, кто и на каком конкурсе будет выбирать руководителя временного Офиса прокурора.

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Марк Сировой
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