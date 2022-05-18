Великобритания выступает за трибунал по военным преступлениям для Путина – Трасс
Великобритания открыта для обсуждения создания международного уголовного трибунала над российским диктатором Владимиром Путиным и другими российскими лидерами в связи с войной в Украине. Об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью Times Radio, сообщает The Guardian.
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"Мы четко понимаем, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, совершаемыми в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с международным уголовным судом", – сказала Трасс.
Она напомнила, что Великобритания отправила в Украину экспертов, чтобы помочь собрать доказательства – от свидетельских показаний до видеозаписей.
Министр заявила, что правительство страны открыто для обсуждения идеи трибунала, и сказала, что "сейчас она рассматривается", и что Великобритания хочет "обеспечить наиболее эффективное судебное преследование тех, кто совершил эти ужасные военные преступления, включая изнасилования и неизбирательные нападения на гражданских лиц".
Если трибунал поможет этого добиться, то Великобритания определенно высказывается в пользу его поддержки, – подчеркнула Трасс.
- 17 мая Государственный департамент США объявил об открытии новой программы по сбору, анализу и широкому распространению доказательств совершенных Россией военных преступлений в Украине.
- Сегодня правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что задокументировала новые военные преступления России на территории Украины, в том числе внесудебные казни и пытки мирных жителей.
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