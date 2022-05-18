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Великобритания выступает за трибунал по военным преступлениям для Путина – Трасс

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2022, 12:57
Великобритания выступает за трибунал по военным преступлениям для Путина – Трасс - Фото
Лиз Трасс (Фото - EPA)

Великобритания открыта для обсуждения создания международного уголовного трибунала над российским диктатором Владимиром Путиным и другими российскими лидерами в связи с войной в Украине. Об этом глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила в интервью Times Radio, сообщает The Guardian.

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"Мы четко понимаем, что Путин и все те, кто стоит за ужасающими военными преступлениями, совершаемыми в Украине, должны быть привлечены к ответственности, и мы очень тесно сотрудничаем с международным уголовным судом", – сказала Трасс.

Она напомнила, что Великобритания отправила в Украину экспертов, чтобы помочь собрать доказательства – от свидетельских показаний до видеозаписей.

Министр заявила, что правительство страны открыто для обсуждения идеи трибунала, и сказала, что "сейчас она рассматривается", и что Великобритания хочет "обеспечить наиболее эффективное судебное преследование тех, кто совершил эти ужасные военные преступления, включая изнасилования и неизбирательные нападения на гражданских лиц".

Если трибунал поможет этого добиться, то Великобритания определенно высказывается в пользу его поддержки, – подчеркнула Трасс.

Сергей Бережной
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Великобритания военные преступления международный трибунал Лиз Трасс
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