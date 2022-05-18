Human Rights Watch обвинила Россию в военных преступлениях против украинцев
Правозащитная организация Human Rights Watch задокументировала новые военные преступления России на территории Украины. Среди них – казни и пытки мирных жителей. Об этом сообщается на сайте организации.
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"Российские войска, оккупировавшие в начале войны отдельные районы на северо-востоке Украины, совершили множество жестоких, гнусных, зверских преступлений. Эти незаконные действия в отношении мирных жителей имеют очевидные признаки военных преступлений", – заявил Георгий Гогиа, заместитель руководителя департамента Европы и Центральной Азии в Human Rights Watch.
В течение апреля сотрудники HRW посетили 17 населенных пунктов Киевской и Черниговской областей, находившихся под российской оккупацией с конца февраля до конца марта.
Они получили подтверждение 22 внесудебных казней, девяти случаев незаконного лишения жизни, шести потенциальных случаев насильственного исчезновения и семи случаев пыток.
Также получены многочисленные свидетельства мирных жителей о незаконном содержании под стражей в бесчеловечных и унизительных условиях. Людей неделями держали в грязных и душных помещениях.
Самый известный такой случай – в селе Ягодное возле Чернигова, где 350 жителей 28 дней держали в школьном подвале. Десять из них умерли в результате пребывания в ужасных условиях.
- Это уже второй подобный отчет. В начале апреля Human Rights Watch зафиксировала военные преступления в других районах, находившихся под оккупацией и освобожденных ранее.
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