Кулеба немцам: Мы не называем россиян "животными", потому что животные ведут себя лучше

В интервью немецкому изданию Bild министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы "будут сражаться столько, сколько потребуется, чтобы защитить родину и установить устойчивый мир", и что в Украине российских захватчиков не называют "животными", чтобы не обижать животных.

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Он сообщил читателям в Германии, что лидер российских оккупантов Владимир Путин "просчитался" и "недооценил народ Украины и друзей, которые поддерживают нас по всему миру".

Глава МИД сказал, что больше всего его поразило в этой войне то, насколько захватчики "безжалостные, сколько зверств совершают".

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"Они не могут воевать и выиграть честную войну, поэтому убивают, насилуют и уничтожают. <...> В Украине мы даже не называем россиян животными, потому что животные ведут себя лучше, чем они", – подчеркнул Кулеба.

6 мая 2022 года Amnesty International заявила, что россияне совершили множество военных преступлений в Киевской области и должны предстать за это перед судом.

13 мая Кулеба заявил, что Путин "ясно показал", что готов совершать военные преступления и ему все равно, что о нем могут подумать в мире, поэтому предлагать ему какие-то варианты "спасения репутации" бессмысленно.

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Евгений Пилипенко

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