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Кулеба немцам: Мы не называем россиян "животными", потому что животные ведут себя лучше

Цей матеріал також доступний українською
15.05.2022, 11:32
Кулеба немцам: Мы не называем россиян
Дмитрий Кулеба (фото - ЕРА)

В интервью немецкому изданию Bild министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинцы "будут сражаться столько, сколько потребуется, чтобы защитить родину и установить устойчивый мир", и что в Украине российских захватчиков не называют "животными", чтобы не обижать животных.

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Он сообщил читателям в Германии, что лидер российских оккупантов Владимир Путин "просчитался" и "недооценил народ Украины и друзей, которые поддерживают нас по всему миру".

Глава МИД сказал, что больше всего его поразило в этой войне то, насколько захватчики "безжалостные, сколько зверств совершают".

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"Они не могут воевать и выиграть честную войну, поэтому убивают, насилуют и уничтожают. <...> В Украине мы даже не называем россиян животными, потому что животные ведут себя лучше, чем они", – подчеркнул Кулеба.

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Евгений Пилипенко
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