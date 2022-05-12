Кулеба в Берлине напомнил о евроинтеграции Украины: В июне – тест для Европы

В июне европейские политики покажут: они действительно хотят видеть Украину в ЕС или только говорят об этом "красивые слова". Об этом на брифинге с вице-канцлером ФРГ Робертом Хабеком в Берлине заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

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По его словам, с 24 февраля из Германии и других стран слышно: "Украина, вы нас вдохновляете, вы – часть нашей европейской семьи, вы одни из нас, украинцы, вы лучшие, мы гордимся вами".

"Предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС в июне – это тест. Который либо покажет, что эти слова были просто словами, и на самом деле никто нас нигде не ждет, никто не готов переводить красивые, правильные, важные слова в действия, либо это будет подтверждением, что когда Европа что-то говорит, она именно это и имеет в виду", – объяснил Кулеба.

Глава МИД заявил, что если Украине не дадут статус кандидата, "это будет убийством надежды украинцев" и примером того, что политики не отвечают за свои слова.

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"Сейчас уникальный момент, когда 91% украинцев выступают за членство в ЕС, а в Германии – наивысшая в истории поддержка интеграции Украины в ЕС. У политиков нет ни одного рационального аргумента, чтобы отказать. И тот, кто осмелится это сделать, к сожалению, продемонстрирует непоследовательность европолитики", – подчеркнул он.

Кулеба добавил, что Украина не пытается "перепрыгнуть через чью-то голову" на пути в ЕС и понимает, что мгновенного вхождения в союз не будет.

Министр резюмировал, что интеграции Украины в ЕС "хотят люди в Украине и в Германии. Осталось политикам превозмочь старые предрассудки и суеверия и написать историю".

Кулеба поблагодарил немцев за тектонические изменения политики по РФ, цитировал Зеленского.

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Евгений Пилипенко

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